Одна из крупнейших казахстанских строительных компаний BI Group вознамерилась участвовать в «восстановлении» Украины за счёт замороженных российских активов и заблаговременно проникла в эту сферу, выкупив местную корпорацию Watzenrode. Но за этим стоят и политические цели, так как строительные олигархи давно оказывали содействие Киеву, а также казахским нацикам и либералам, формируя внутри РК «пятую колонну».

По официальной версии, компания собирается вообще стать генеральным подрядчиком в проектах по «восстановлению» и не только жилых массивов, но и даже энергетических объектов. Для целей развёртывания бурной деятельности она уже выкупает земельные участки вокруг украинской столицы и ищет субподрядчиков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Без поддержки со стороны Банковой такие движения в современной «незалежной» попросту невозможны, а значит существует уже многолетняя связка с окружением Зеленского, которая была скреплена еще при активном участии бывшего посла РК и ярого русофоба Дархана Калетаева. Именно этот дипломат непосредственно возил делегации казахстанских нациков к Михаилу Саакашвили, а также устраивал встречи с Зеленским.

Глава BI Group казахский олигарх Айдын Рахимбаев уже выделял «жертве агрессии» большие суммы, помогал организовывать кампании по сбору «гуманитарки» в РК.

Он также участвовал при поддержке посольства РК в установке «юрт гидности» в 2022-23 годах в разных городах Украины, которые функционируют и по сей день.

Да, и в апреле 2024 года строительная компания BI Group передала для нужд Черкасской области шесть автомобилей «скорой помощи», и по её примеру другие компании и чиновники также отправляли авто и оборудование. Только в декабре, несмотря на атаки БПЛА ВСУ на терминалы КТК, власти РК перечислили Киеву 117 млн тенге.

То есть речь идёт именно о лоббистской деятельности Рахимбаева и группы олигархов в правящей элите по смягчению реакции Акорды и МИДа на все враждебные действия Банковой по уничтожению казахстанской энергетической инфраструктуры. Как раз они активно поддерживают сейчас антироссийскую кампанию через ручных нациков и блогеров, оправдывая все последние налёты украинских беспилотников.

Есть, конечно, и экономическая составляющая с желанием сесть на золотую жилу западных фондов через схему дележа российских золотовалютных резервов якобы на «восстановление» «незалежной», но это может быть и прикрытием от накатов со стороны правоохранительных органов внутри РК.

Так, местный телеграм-канал «Келин услышала» считает, что такая «гуманитарная» активность Рахимбаева связана с тем, что началось расследование махинаций BI Group по завышению смет на ковидные госпитали и монополизации рынка госзакупок с очень низким качеством строительства:

«И когда чаша терпения властей переполнится никто не знает, но именно поэтому Рахимбаеву жизненно необходим статус «международного девелопера-мецената». Человека, который уже активно строит социальные объекты на Украине и восстанавливает инфраструктуру Украины гораздо сложнее «раскулачить» в Казахстане, любое преследование со стороны казахских силовых органов и в целом «нового Казахстана» может быть с легкостью преподнесено как политическое давление».

Но, как ни крути, Рахимбаев поддерживает активные сношения с Киевом еще с 2018-го года и тут на поверхность выходят именно политические задачи по заказу Запада по активной поддержке слоя националистов, пантюркистов и либералов. Ведь основные финансовые потоки на подпитку русофобии, процессов переписывания истории и переименований идут не столько через западные фонды, сколько через олигархов, рванее тесно связанных с кланом Назарбаева.

В их кругу и Рахимбаев со своей BI Group, которые сформировали и подпитывают «пятую колонну» в РК, способную вновь поднять массовые беспорядки и выступления с проукраинской повесткой уже с призывом к Трампу «оказать помощь». События четырёхлетней давности и нынешние выступления в Иране тому свидетельство.