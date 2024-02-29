Киевского адвоката Новицкую отправили в СИЗО – ей грозит до 15 лет за «госизмену»

Тарас Стрельцов.  
29.02.2024 23:29
  (Мск) , Львов
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Беспредел, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина


Сегодня Галицкий районный суд Львова отправил в СИЗО обвиняемую в госизмене киевского адвоката Светлану Новицкую, которая накануне заседаний предвидела такое решение и выражала опасения, что живой из застенок может не вернуться.

Адвоката заключили в СИЗО на два месяца без права внесения залога, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня Галицкий районный суд Львова отправил в СИЗО обвиняемую в госизмене киевского адвоката Светлану...

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Как сообщают местные СМИ, судья Виталий Стрельбицкий наложил арест на ноутбуки и телефон. Светлане Новицкой грозит от 12 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Свою вину правозащитница полностью отрицает и считает это преследованием за защиту в суде политика Инны Иваночко и препятствованием адвокатской деятельности. По её словам,  обыск проводили незаконно, а подозрение в госизмене необоснованно.

Также Новицкая заявляет, что ей угрожали и обещали убить в СИЗО после того, как она вскрыла нутро львовской СБУ и прокуратуры, которые вместо ловли диверсантов мародёрствуют на войне.

Произошедшее прокомментировал «ПолитНавигатору» один из подзащитных Новицкой, уехавший в США журналист с Западной Украины Руслан Коцаба.

Он подчеркнул, что Украина теряет последние признаки цивилизованного государства – и призвал адвокатов и журналистов не игнорировать этот вопиющий случай и встать на защиту Новицкой.

«То, что действующего адвоката, правозащитника, который защищал именно политически преследуемых за инакомыслие оппозиционных политиков, журналистов, означает одно: государство Украина умерло. Потому что в государстве – если не работает закон, если какой-то бывший клоун ставит Конституцию на паузу, это означает, что это не государство, это просто шайка преступников.

Бандиты во власти, которым война позволяет зарабатывать баснословные миллиарды и разрешает им таким образом уничтожать любые оппозиционные проявления. То, что люди могут выходить на улицу – это уже превентивно называют «Майдан-3», всё инспирировано Путиным…

Я всё время говорил, что то, что было на Донбассе – это гражданская война, я говорил, что если в военное время война не объявлена, то это только бизнес – тут воюем, тут торгуем, тут за транспортировку газа и нефти получаем с России миллионы. При этом, возле той нефтяной или газовой трубы гибнут люди. Украинские и российские люди, славяне. Что это, как не гражданская война?

Поэтому – это очень важно, чтобы все журналисты, независимо от каких-то политических симпатий и принадлежностей, от собственников их СМИ, чтобы все встали на защиту Светланы Новицкой, так как она не просто адвокат, она – знаковый адвокат. И, уничтожив Новицкую, режим Ермака-Зеленского планирует запугать всех адвокатов. Потому что, если в Украине журналистов загнали «под шконку», а сейчас запугают и адвокатов, которые могли говорить правду хотя бы во время судебных заседаний, это уже не государство.

Потому что демократия и право на свободу слова – это от Бога, это от цивилизации, это обще-демократическое наше право. Если государство запрещает инакомыслие, значит это – банда», – сказал Коцаба.

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