Попытки властей Казахстана в международном арбитраже добиться компенсаций от американских компаний по крупнейшему месторождению нефти на Каспии провалились. Но сама компрадорская политика по передаче на кабальных условиях всех оставшихся ресурсов Западу не пересматривается.

Издание Bloomberg торжественно сообщило, что претензии выдвинутые правительством РК к консорциуму NCOC по месторождению Кашаган на каспийском шельфе, где ведущие позиции занимают американские и европейские добывающие компании, отвергнуты в международном арбитраже. Астана требовала от западных добытчиков выплатить 12 миллиардов долларов недополученной прибыли из-за затягивания процесса начала добычи.

Пока еще продолжаются бодания по поводу иска на 8 миллиардов, но, по мнению экспертов, это – дело также тухлое, и будет проиграно Казахстаном. Угрозы же властей РК потребовать от западных инвесторов до 100 миллиардов долларов за нанесённые убытки из-за откровенного мошенничества нефтедобывающих компаний – так и остались пустыми словами. Тогда как уже вынесенные решения казахстанскими судами о взыскании штрафов на миллионы долларов за ненадлежащее хранение серы и другие нарушения – со стороны янки и европейцев попросту игнорируются.

Фактически это полный провал той кампании давления на западные компании, начатой правительством РК пару лет назад, в попытках урвать недополученную прибыль. При этом от львиной доли требований, похоже, лоббисты ЕС и США уговорили власти Казахстана отказаться, что говорит об изначальной непоследовательности и половинчатости политики Акорды в отношении зарубежных инвесторов по контрактам, заключенным еще в 90-е и в нулевые при Назараеве.

Речь даже не шла в международном арбитраже об отсутствии каких-либо выплат по природной ренте со стороны западных корпораций и главное о пересмотре кабальных условий самого соглашения о разделе продукции (СРП) по Кашагану. А ведь по нему Казахстан имеет всего 2%, и доля его будет увеличена лишь после 2036 года! При этом в Акорде упорно отказываются разглашать условия СРП и текст контракта по недропользованию, руководствуясь якобы просьбами со стороны иностранных инвесторов.

В реальности астанинские царедворцы явно лукавят, так как все СРП по всем месторождениям в РК засекречены изначально, и нынешними властями не обнародуются вовсе не из-за притворного «стыда» западных компаний, а из-за тех грабительских условий, которые с самого начала были в них заложены в интересах тогдашней правящей семьи Назарбаевых. Отступные или проценты уходили и уходят на оффшорные счета, оказавшиеся под колпаком западных спецслужб. И только конечные бенефициары могли после января 2022 года поменяться в результате передела власти и собственности, но схема осталась неприкосновенной!

То есть, в международном арбитраже речь шла вовсе не о смене правил игры и о полном пересмотре условий. А поднимался только лишь вопрос по выявленным фактам мошенничества и неисполнения даже этих кабальных пунктов со стороны американских и европейских компаний, специально затягивавших момент запуска добычи на шельфе! Соответственно, такая стратегия из-за своей ущербности была просто обречена на провал с учётом того, что британцы, итальянцы и американцы привели множество доводов, оправдывающих их решения.

При этом в Астане упорно отказываются признавать факт нанесённого ущерба экологии и гибели свыше 80% биомассы северо-восточной акватории Каспийского моря. Хотя, наряду с отсутствием выплат по природной ренте, доказанные случаи выброса серо-водорода, уничтожения бентоса при строительстве подводных каналов и загрязнения пятнами нефти, видимыми из космоса, можно было бы прижать американцев и европейцев в любом арбитраже.

Но нет! Акорда на правах соучастника всячески и с самого начала оправдывает все действия компаний из США и ЕС, отвергая все доводы экологов, съемки со спутников и называя массовый мор тюленей, рыбы и птиц «гибелью из-за неблагоприятных климатических и природных явлений». Только 12 октября на побережье в Мангистауской области были зафиксированы несколько десятков туш тюленей, в который раз обнаруженных именно местными жителями. Но чиновники из Комитета рыбного хозяйства снова включили мантру о смертиморских животных в результате подземных землетрясений.

Еще два года назад был зафиксирован факт гибели сразу нескольких тысяч тюленей, и тогда также власти объясняли это «инфекционными эпидемиями, действиями браконьеров, отсутствием корма» и прочими отговорками. Только то, о чём предупреждали местные экологи свершилось, – и теперь мы видим окончательное вымирание природы и фауны в казахстанской части водоёма, что признаётся сейчас и рыбаками.

И получается, что схема грабежа Казахстана не только осталась не тронутой после позорного провала в международном арбитраже, но и распространилась сейчас на все регионы республики. Ведь на так как таких же кабальных условиях передаются месторождения редких и редкоземельных металлов с еще большими последствиями для здоровья населения и сельского хозяйства, так как к этому добавляется возможное радиоактивное заражение местности.

Мы уже описывали случай с захватом американской компанией CoveCapital крупнейшего в мире месторождения вольфрама «Северный Катпар», так как 70% акций «совместного предприятия» попали в руки янки. Но мало того, что никаких технологий переработки Вашингтон не передал Казахстану, а всю руду будет вывозить к себе, так и подрядные организации оказались из Англии и Австралии. То есть реальное участие Казахстана в разработке месторождения оказалось практически нулевым.

То есть повторяется политика 90-х годов, только тогда отдавали западным корпорациям месторождения нефти и газа западных областей РК, а теперь уходят с молотка ценнейшие залежи РЗМ, а соответственно вывозная сырьевая модель экономики только расширяется. Казахстан теперь обдерут как липку! Добавьте к этому тотальную приватизацию и дерегулирование, и получаем на выходе абсолютную колонию.

Всё это закрепляется цифровой оккупацией, что продемонстрировал приезд 23 октября в Астану сооснователя и президента корпорации NVIDIA Дженсена Хуанга. Ведь сейчас именно крупнейший в Европе дата-центр компании, строящийся в Армении, будет всецело ориентирован на Казахстан и Среднюю Азию. Полный контроль Запада над всеми ресурсами, включая воду, становится реальностью, а не гипотетической возможностью.