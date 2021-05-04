Провал Беломайдана обеспечил государственный статус русского языка – украинский майданщик

04.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Благодаря тому, что в Белоруссии два государственных языка, у беломайданщиков не получилось довести прошлогодние протесты до логического завершения – смещения президента Александра Лукашенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ants network» заявил администратор украинской «Википедии» Назар Токарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не просто оружие, – ответил Токарь на вопрос, можно ли считать язык оружием защиты. – Это универсальный инструмент, которым можно делать всё что угодно. С помощью языка мы можем защищать своё информационное пространство. Я могу привести очень трагический пример нашей соседней страны Белоруссии».

«Когда в августе прошлого года начались протесты против их, так сказать, президента тогдашнего, то многие протестовали. В частности, протестовали работники СМИ. И на основных СМИ, какой-то один из основных каналов, весь коллектив отказался выходить на работу.

Что сделал власть? Она их уволила и привезла на следующий день рабочую команду с российского телеканала, и они продолжили работать. Почему? Потому что язык тот же, ничего не изменилось, нарративы те же, такая же история пропаганды. Всё работает так же», – рассказал администратор.