Провал Беломайдана обусловлен отсутствием у Белоруссии собственной Галичины – историк

11.06.2021, Симферополь, Владимир Гладков

Новости Украины

У Беломайдана не было чужеродной социальной основы для госпереворота, которая была во всю использована на киевском майдане в виде агрессивных галичан.

Об этом в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принципиальное отличие Белоруссии и Украины в данном контексте (майдана – ред.) в том, что к Украине, точнее, к юго-западному краю России когда-то прицепили абсолютно чужеродный кусок территории с абсолютно чужеродным населением. Я имею в виду Восточную Галицию. У Белоруссии такой штуки нет, там население однородное.

Если бы в дореволюционное время к белорусской территории притулили какую-то польскую область, и она бы долгие десятилетия входила в состав Белоруссии, то сейчас у заговорщиков, которые пытались осуществить переворот, была бы мощная социальная база, как это произошло на Украине», – заявил историк. «Что бы там ни говорили, все эти НКО, все эти структуры нацистские – это всё лабудень, которую можно ликвидировать в течении двух суток, если бы власть захотела, если бы у неё яйца были. Социальная основа переворота – это галичане. Я возле станции метро Житомирская, с восточной стороны Киева, непосредственно лицезрел эти бесконечные вереницы заказных автобусов с западенскими номерами, они шли, шли и шли с Западной Украины. В Белоруссии этого нет. Да, организационное ядро, мальчики-девочки – студентики, представители всех этих грантоедских структур и так далее. Но эта массовка, которую они смогли собрать – это чисто галичане, у белорусов такой ситуации не было. У них были мальчики-девочки, были боевики, да. Но не было этой социальной подложки, не было своей Галиции – вот, в чём беда этих белорусских революционеров», – рассказал Андрей Ваджра.