Провал Додона: «параллельный» электорат снес «параллельного» президента

16.11.2020, Кишинёв, София Русу

Заявление о «параллельном электорате» в Молдове стало мемом, не исключено, что оно войдет в учебные пособия по политическому консультированию как образец неудачного предвыборного хода.

Эту фразу – в числе прочих сомнительных фраз – в ходе избирательной кампании произнес действующий президент РМ Игорь Додон. «Параллельным электоратом» он после первого тура выборов назвал молдавских избирателей, живущих за рубежом, и заявил, что их мнение о пути развития Молдовы не совпадает с мнением тех, кто живет в стране. Добавив, правда, что итоги голосования – «реальность демократии».

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Это надо было очень постараться – сотни агитаторов не сработали бы лучше. Молдавская диаспора за границей, которая в первом туре выборов показала отличную явку, насыпав Майе Санду голосов с горкой, во втором туре просто максимально мобилизовалась.

Такой активности никто не ожидал. По данным ЦИК Молдовы, 15 ноября пришло голосовать 1,65 млн человек (52,78%), в том числе за рубежом (в 36 странах, где проживают молдавские граждане) – 262,7 тыс. избирателей. За границей избиратели дружно поддержали Майю Санду (или выступили против Игоря Додона) с результатом 92,9% голосов.

В Лондоне, Франкфурте, ряде других городов Европы, где выстроились огромные очереди желающих голосовать, избирательные бюллетени закончились задолго до окончания работы участков. Голоса диаспоры в итоге позволили Майе Санду серьезно оторваться от конкурента (57,75% против 42,25%), получить сильную внутриполитическую инициативу.

Тема диаспоры и ее роли в жизни Молдовы стала одной из самых горячих, всколыхнула общество. «”Параллельный электорат” сводит счеты с “параллельным” президентом», «Похоже, Додон и не хотел побеждать», «Диаспора написала историю», «Да уж, это не 30 тысяч сирийцев, Игорь Николаевич, это 300 тысяч разозленных молдаван», «Додон сумел настроить всех против себя одной фразой» – так в Молдове отреагировали на ситуацию в интернет-сообществах.

Журналисты в шутку предложили выдать специальную премию тому, кто придумал для Игоря Додона тезис про диаспору. Интернет-издание NewsMaker.md запустило целый спецпроект «НеПараллельный электорат», в котором представители молдавской диаспоры со всего мира рассказали, почему они участвуют в выборах и чувствуют ли себя частью Молдовы.

Игорь Додон попал в «точку сборки» народного гнева. Во-первых, практика открытия зарубежных избирательных участков на выборах является нормальной и общепринятой в мире, во-вторых, выезд молдаван за границу на заработки или на постоянное место жительства давно является горькой реальностью и бедой уже нескольких поколений. Люди покидают Молдову не от хорошей жизни – безработица и нужда выгнала из страны почти треть населения.

Многие работают в Европе и звезд с неба, как правило, не хватают: молдавским мигрантам там достаются места продавцов в магазинах, работников заправок, строителей, нянь, сиделок, помощников по хозяйству. Ухаживая за чужими детьми и стариками, молдавские граждане оставляют на родине собственных. Деньги, добытые нелегким трудом, мигранты присылают в страну, чтобы помочь родным, – только через платежные системы банков в РМ поступает порядка $1,2 млрд в год.

Многие граждане Молдовы работают за границей не по одному десятку лет, доживают там до преклонных лет, но все равно откладывают возвращение домой, прося только «похоронить их на родине». Молдавские семьи собираются в полном составе только на Пасху или под Новый год.

Действующий президент, возможно, сам того не желая, оживил и старые споры самих граждан РМ о том, насколько имеют право давно уехавшие соотечественники решать судьбу страны. Некоторые молдаване, которые живут на родине и платят здесь налоги, теперь предлагают мигрантам «приехать и насладиться победой здесь, на собственных шкурах». Сами мигранты и их родственники, естественно, возмущены.

Рассуждая о «параллельном электорате», Игорь Додон, наверное, не учел также, что молдавская диаспора в Европе традиционно голосует за правых кандидатов и что она хорошо организована – молдавские граждане в странах Европы скоординированы и объединены в деловые, земляческие сообщества.

Ситуация с «параллельным электоратом» – только один эпизод неудачной кампании Додона и его в целом неудачного президентства. За эти четыре года в стране не появилось условий для возвращения мигрантов домой.

Избиратели также припомнили действующему президенту его геополитические метания, внутриполитические маневры, такие как альянс с Демократической партией, узурпировавшей власть, отсутствие прогресса в приднестровском вопросе, проваленную борьбу с пандемией, то, что не вернул в школы курс по истории Молдовы и много чего еще.

А главное – то, что он не смог стать объединяющей фигурой для общества, расколотого по всевозможным параметрам уже много лет.