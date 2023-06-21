Провал контрнаступления Украина намерена компенсировать захватом ЗАЭС

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Украина еще не исчерпала свой наступательный потенциал, но шансов прорвать российскую оборону у нее немного.

К такому выводу приходят военные аналитики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российский военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин прогнозирует продолжение наступления ВСУ, но с оптимизмом смотрит в будущее.

«Мы отобьем эти атаки, уверен. Они уже растратили силы, которые были задействованы в первой волне. Сейчас идет второй бросок — результатов нет, а силы тают. Куда им деваться? Они сейчас бросаются, потому что им западные кураторы приказали бросаться», – сказал Дандыкин «Извесиям».

По его словам, повторить харьковский вариант наступления у ВСУ не получится, так как ВС РФ выстроили грамотную многоэшелонированную оборону.

«Долго продолжаться наступление не сможет. Мы жжем технику, жжем БТР, жжем танки. Этот момент надо перетерпеть, а дальше мы пойдем вперед», – утверждает аналитик.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков считает, что этапы наступления ВСУ идут волнами.

«Первая была с 3 по 5 июня. Вторая мощная волна продолжалась по 12 июня, когда они штурмовали позиции на разных участках фронта. 18-го на Запорожском направлении была очередная волна. Сейчас как бы остались ее отголоски. ВСУ еще пытаются что-то форсировать, чтобы мы, как говорится, не расслаблялись», – говорит Леонков «Московскому комсомольцу».

Он считает «фантастикой» возможность прорыва позиций ВС РФ на большую глубину, но считает возможным попытку захвата ЗАЭС.

«Если они захватят Запорожскую АЭС, то она для Киева станет объектом ядерного шантажа. Мы же не пойдем отбивать АЭС с применением ракет, авиации и артиллерии. И они это знают. Европейцы тут же закричат: руки прочь от Украины! И когда украинцы будут заявлять: мы всех тут сейчас взорвем, те же британцы и американцы станут говорить: да, они имеют на это право, потому что столкнулись с сильным противником… И вот тогда Украина будет нам заламывать руки, требуя, чтобы мы оставили завоеванные города, области, Крым, так как в противном случае они устроят миру второй Чернобыль», – отметил аналитик.

Он добавил, что ЗАЭС «до сих пор фигурирует во всех военных планах, которые, кстати, формируются британцами».

«Подрыв Каховской ГЭС – это тоже британский план. Думаю, что и операцию по захвату Энергодара и Запорожской атомной тоже они разработали. Об этом просачивалась информация. Наша задача – предотвратить такую возможность и в очередной раз спасти Европу от самой себя», – резюмирует Леонков.