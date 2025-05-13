Провал мирных переговоров выгоден всем – Щелин
Всем сторонам конфликта на Украине выгоден не мир, а провал мирных переговоров, потому что он позволяет им легитимно перейти на новый этап боевых действий.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, гораздо больше, чем успех переговоров сторонам нужен провал переговоров, чтобы уже перейти в новую фазу. Вот эта фаза Трампа затянулась с этими всеми миротворческими усилиями. Провал будет выгоден всем, на мой взгляд. Он выгоден России, он выгоден Украине. Ну да, не украинскому народу, я имею в виду украинской власти. Он выгоден европейцам.
Провал мирных переговоров даст всем легитимное право выйти на новый виток эскалации, вот что, мне кажется, происходит. Потому что вот так построен мир, виноваты должны быть контрагенты. Все пытаются простроить образ, что «мы-то были за мир, а вот они против мира. Ату его, не торгуйте с ним, судите его, дайте мне денег». Вот примерно вот такую я вижу историю, которая разворачивается», – заявил Щелин.
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