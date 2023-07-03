Провал наступления ВСУ спровоцировал гигантские пробки на Крымском мосту

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С начала июля на Крымском мосту образовались гигантские пробки. Это происходит из-за необходимости досмотра транспорта – каждый автомобиль проверяется, включая багаж, который «просвечивается» через рамку металлоискателя. Меры безопасности, как известно, введены после устроенного Украиной теракта, когда на мосту взлетел на воздух грузовик со спрятанной там взрывчаткой.

Наблюдатели считают, что поток туристов, в том числе, резко вырос после того, как стал очевиден провал блицкрига ВСУ к Азовскому морю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Очередь в ожидании досмотра на въезд в Крым со стороны Краснодарского края растянулась уже на 13 км. Обещанного главой региона Сергеем Аксеновым 1 часа на всю процедуру не вышло – люди ждут по 6-8 часов, и в ожидании пишут гневные комментарии на странице руководителя Крыма.

«Полный бардак на Крымском мосту со стороны Тамани, ГИБДД стоит для красоты, никак не регулирует тех, кто пытается проехать, минуя очередь. Зона досмотра ничтожно мала для летнего наплыва. 6-7 часов ожидание в очереди – это счастье», – пишет Ирина Александренко.

«Сделайте что-то с досмотром, это издевательство! Ваши слова были про максимум час в сезон. В Министерстве транспорта пусть поделят суточный трафик на время досмотра, получат количество сотрудников. Задачка для первого класса: 15 000 машин в сутки поделить на 24 = 625 машин в час. Сколько одну машину смотрят? 10 минут. 625÷10 ? А там сколько человек? Или сделайте платно, всем пофиг. Или скажите, чтоб не приезжали и везли свои рубли в Анапу», – негодует Александр Казаринов.

Сейчас на досмотре работает 20 человек. Возможности развернуться у попавших в очередь нет, в итоге сотни автомобилей стоят на палящем солнце без еды, воды и туалета. Выставленные пластиковые кабинки переполнены, привозимую воду разбирают в считанные минуты – за сутки раздали более 5 тонн. Крымский Минтранс только выдает сводки, какой длинны пробка и время ожидания очереди.

«Больше всего умиляет телеграмм-канал Минтранса Крыма. Согласно опубликованным данным, длинна пробки перед въездом на Крымский Мост растет, а время ожидания – нет. Чудеса», – подчеркивает экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

Он напомнил, что еще в марте это года обращал внимание на расширение зоны досмотра и увеличении количества персонала. Однако все рапортовали, что с 1 мая будет расширение, а с 1 июня продолжительность ожидания не составит больше 1 часа. Но на фактическое положение это не повлияло никак.

«Главная причина заторов безусловно люди (персонал), а уже после технические возможности. На Крымском мосту досмотр проводят гражданские. Отсюда нерасторопность, медлительность и прочие моменты. По факту можно делать все в разы быстрее, но куда спешить – зарплата и так идет. УВО Минтранса РФ (Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации), именно эта организация отвечает за данные досмотровые мероприятия, именно от работы УВО зависит скорость, четкость, количество досматриваемых туристов. Сегодня можно однозначно признать, что организация мероприятий по досмотру, с увеличением туристического потока в Крым, и началом активной фазы курортного сезона провалена. Сейчас остается наблюдать, как все будут в спешном порядке, что-то решать, как-то «разруливать» этот коллапс», – подчеркивает Цуркин.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев называет такие причины неожиданно выросшего потока в Крым:

«Наступление ВСУ захлебнулось. Мятеж самораспустился. Цены в Крыму на отдых значительно ниже, чем на Кавказе. Люди поехали в Крым за отдыхом… Еще один фактор, который влияет на количество туристов на машинах — хроническое отсутствие билетов на поезда в Крым. Если на майские еще можно было поймать место в купе, то сейчас билетов, например, из Москвы нет никогда», – отмечает Царёв.

Политолог Сергей Марков призывает вмешаться в ситуацию правительство России:

«Проблему нужно решать, прежде всего, резко увеличивая число поездов и вагонов в составе поездов в Крым. МТС, Минтранс, Премьер-министр, это ваша ответственность. Наши люди рвутся в Крым на отдых. Правительство России должно обеспечить возможность людям в России нормально поехать в Крым. Не смотря на все попытки украинской хунты сорвать курортный сезон в Крыму, это хунте не удалось. Но наша бюрократия может загубить всё», – предостерегает Марков.