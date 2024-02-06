«Провал обороны»: в Раде рассказали о причинах конфликта Залужного и Зеленского

Анатолий Лапин.  
06.02.2024 14:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Причина конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным в том, кого назначат виновным за провалы на фронте.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший депутат Верховной рады, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мы вспоминаем начало скандала, так называемого противостояния между Залужным и Зеленским.

Это несогласованная позиция, где Залужный говорил, что нужно мобилизовать резерв первой очереди, а Зеленский был категорически против, когда Залужный говорил, что нужно разворачивать тероборону, а Зеленский этого не сделал, и когда нужно было рыть окопы, они строили дороги, потому что они думали про 7 миллиардов денег, понимаете. Вот это – зародыши этого противостояния, а дальше все – производные», – сказал депутат.

«Еще раз акцентирую – причина конфликта Залужный-Зеленский давно зарыта в ответственности. Кто будет отвечать за провал обороны, кто будет отвечать за решения на начале полномасштабного вторжения. И Зеленский это понимает, а Залужный знает много – такая история», – заявил Лапин.

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