«Провал обороны»: в Раде рассказали о причинах конфликта Залужного и Зеленского
Причина конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным в том, кого назначат виновным за провалы на фронте.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший депутат Верховной рады, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы вспоминаем начало скандала, так называемого противостояния между Залужным и Зеленским.
Это несогласованная позиция, где Залужный говорил, что нужно мобилизовать резерв первой очереди, а Зеленский был категорически против, когда Залужный говорил, что нужно разворачивать тероборону, а Зеленский этого не сделал, и когда нужно было рыть окопы, они строили дороги, потому что они думали про 7 миллиардов денег, понимаете. Вот это – зародыши этого противостояния, а дальше все – производные», – сказал депутат.
«Еще раз акцентирую – причина конфликта Залужный-Зеленский давно зарыта в ответственности. Кто будет отвечать за провал обороны, кто будет отвечать за решения на начале полномасштабного вторжения. И Зеленский это понимает, а Залужный знает много – такая история», – заявил Лапин.
Спасибо!
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