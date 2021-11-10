«Провал по ключевым отраслям». Землянский рассказал, что ждет Украину весной из-за цены на газ

Новости Украины

Через полгода Украина столкнется с результатами производственного кризиса, спровоцированного катастрофической ситуацией в энергетической отрасли.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Земляного, высокие цены на газ делают нерентабельным ряд производств.

«Везде, давайте, пищевую [промышленность] – элеваторы, сушка зерна, экспорт. Какова себестоимость будет после того, как вы высушите зерно на элеваторе? Тепличники – то же самое. Теплицы, работающие на газу. Это только пищевая. Если мы с вами берем производство стройматериалов, химию не трогаем, цементная отрасль, считайте, ложится, 40%. В химической отрасли удобрения, которые недополучат, соответственно недовнесут либо вынуждены будут закупать у страны-агрессора. Или у маленького сателлита. Я понимаю, что это через Прибалтику пойдет. Поэтому тоже вопрос – недовнесение удобрений, недопроизводство, выращивание урожая, с чем мы придем», – сказал аналитик.

«Экономическая история интересна чем? Лаг восемь месяцев. То есть, если в финансовом рынке лаг два-три месяца от момента действия до последствий, которые мы видим, то в большой экономике, которую мы видим на макроуровне – больше, от полугода до восьми месяцев, чтобы увидеть результат. Провал с весны – закончится отопительный сезон, начнется провал по ключевым отраслям», – заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что у европейских стран, которые ведут антироссийскую политику, в конечном итоге не останется других вариантов, кроме как закупать газ у России.

«К сожалению, тех, кто не успел разыграть геополитическую карту, попасть в расклад, возвращаясь к Молдове, к Украине, если хотите, к Польше. Даже при всех ее громких заявлениях и антироссийской риторике, но энергетика и расчеты показывают, что не получается у них без российского газа, баланс не сводится, с учетом того потребления, которое они имеют. Значит, придется вести переговоры с Российской Федерацией», – считает Зелмянский.