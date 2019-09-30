Провал резидента: Зеленский подписал указ об отставке спевшегося с Байденом секретаря СНБО

30.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в указе №724/2019 от 30 сентября 2019 года.

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“Уволить Данилюка Александра Александровича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины”, – говорится в документе.

Напомним, в Офисе президента Украины 27 сентября сообщило, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности.

Позже Данилюк подтвердил информацию относительно заявления об отставке. Близкие к американским демократам грантоедские СМИ на Украине поспешили заявить, что причиной отставки Дангилюка стали его якобы имевшие место разногласия с главой президентского Офиса Андреем Богданом. В то же время, нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский выступая в эфире одного из телеканалов назвал Данилюка “человеком Сороса” в украинской власти, попавшим на свой пост по настоянию американцев через посредничество олигарха Виктора Пинчука.

Также Дубинский обвинил Данилюка в том, что тот провалил недавний визит президента Владимира Зеленского в США. Якобы именно Данилюк через ушедшего синхронно с ним в отставку спецпредставителя Белого дома по Украине Курта Волкера слил американским демократам из группы Джозефа Байдена записи телефонного разговора между Трампом и Зеленским, которые похже был вынужден предать огласке Белый дом. Интересно, что Зеленский лично исключил Данилюка из состава украинской делегации на Генассамблею ООН.