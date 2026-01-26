«Провал. Трагедия. Ад» – боевик «Волына» об операции ВСУ в Крынках

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Длившиеся несколько месяцев бои за Крынки в Херсонской области унесли жизни тысяч украинских солдат, при этом после первых же неудач была очевидна самоубийственность операции.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил вернувшийся из плена командир украинских морпехов Сергей «Волына» Волынский, известный по мариупольскому сидению в подвале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любые операции могут быть выполнены и реализованы, но если мы ясно видим, что мы не добиваемся успеха на том или ином этапе операции, нам не нужно класть тысячи людей на этих холодных берегах… Им стало понятно, когда на тактическом уровне мы не достигли успехов, которые должны были достичь на первом этапе этой операции. А если мы этого не сделали, зачем было продолжать этот весь спектакль?… Кто-то взял на себя обязательство на первом этапе, а потом просто не мог отказаться от своих слов. Можно же вспомнить, какие факторы были против того, чтобы морская пехота удерживала плацдарм. Мы же видели, сколько было ударов КАБов. Контингент, который был направлен на этом направлении фронта, не мог защищать небо, зачем было оставлять людей в сыром грунте?», – возмущался «Волына».

На вопрос о количестве погибших в операции, экс-командир ВСУ выразил «уверенность», «что это тысячи людей».