«Провал. Трындец. Полный пшик» – майор ВСУ о грядущем саммите Зе в Швейцарии

«Контрсаммит», который поддерживает Китай, где могут встретиться и Россия, и Украина – уже выглядит гораздо более эффективной и содержательной перспективой, чем то, что собирается устроить Зеленский в Швейцарии.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот саммит не работает на расширение антипутинской коалиции, я сомневаюсь, что там будет: друзья, вас 100 стран, а давайте мы расширим формат «Рамштайна», или давайте расширим санкционный формат. Конечно, такое не прозвучит, и это досадно. Тогда вопрос: а «нахиба» собираться? Вроде озвучивалось, что должны быть представители глобального Юга. Президент ЮАР не едет, Бразилия не едет, Индия вроде едет, а Китай не едет. И взамен контр-пас Китая, который говорит – давайте сделаем ещё один саммит, но там будет и Украина, и русские, и мы будем, кто хотите. Это будет контрсаммит, который будет пытаться, в том числе русскими, преподнести как лучшее, чем то, что сделал Ермак», – сказал Лапин.

«Именно в контексте того, второго саммита, где будет тот глобальный Юг во главе с Китаем, думаю, что будет пропихиваться история со «Стамбулом-1». И как альтернативу предоставить сегодня – ну, да, мы тут на глобальном саммите в Швейцарии не про такое серьёзное говорили, однако нас было сто человек! Ну, это полная фигня. Это и есть тотальный провал, а мне бы не хотелось, это же провал не Ермака с Зеленским, это провал для Украины, но этот трындец будет преподноситься нам как что-то такое большое. Хотя, на самом деле, это полный пшик», – возмущался бывший всушник.