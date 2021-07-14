Провал украинизации вынудил Нацкомиссию разрешить пользоваться всеми подвидами «суржика»

14.07.2021, Киев, Вадим Мрскаленко

Новости Украины

Для предусмотренного законом «про мову» экзамена на уровень владения государственным языком, который становится обязательным для госслужащих, чиновников и подающих на гражданство, не обязательно знать украинскую грамматику, достаточно уметь «коммуницировать».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила председатель национальной комиссии по стандартам государственного языка Украины Орися Демская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экзамен на уровень владения государственным языком представляется инструментом системной, последовательной, современной языковой политики на Украине сегодня. Через два дня этот экзамен стартует, он предусматривает не только привлечение граждан к языковой ответственности или к ответственности перед государством и языком, но также и высокопоставленных лиц и государственных служащих, поскольку именно они должны сдавать экзамен», – сказала Демская.

В то же время, она подчеркнула, что сам экзамен не столько цель нацкомиссии по стандартам государственного языка, сколько инструмент, который призван создать «целую языковую экосистему».

«Прежде всего, в языковой экосистеме мы предусматриваем элемент – переход от концепта «знать» язык к «владеть» языком. Очень долго мы были ориентированы на знания, на языкознательные знания – что такое подлежащее, сказуемое, где правильно поставить запятую. Нацкомиссия использует экзамен на владение государственным языком для того, чтобы перейти именно к верификации владения языком, умению им коммуницировать, умению должным образом коммуницировать от имени государства. Важно не загонять к знаниям языка, важно, чтобы каждый из нас хотел и сознательно стремился владеть государственным языком, особенно во время выполнения своих должностных обязательств», – рассказала спикер.

Другим элементом «языковой экосистемы» она назвала открывающиеся для страны перспективы рынка языковых товаров и услуг.

«Именно на рынке языковых товаров и услуг появляются учебники и пособия, которые будут готовить к сдаче экзамена, программы, курсы, тренинговые курсы», – пояснила глава нацкомиссии. «Мы должны понимать, что не только государственные служащие и чиновники будут сдавать экзамен, но и те люди, которые стремятся получить украинское гражданство. И, собственно, для них разработаны тренировочные инструменты, которые помогут подготовиться к владению украинским языком, а также владению языком как ключа к нашей с вами идентичности. Чрезвычайно важным элементом именно языковых товаров и услуг являются не только учебники или пособия, но и те педагоги, которые будут готовить к сдаче экзамена. Таким образом, вводя экзамены по владению государственным языком, мы формируем рынок, рабочие места. То есть, украинский язык выходит за только ценностные грани, за грани идентичности, он, действительно, становится элементом на рынке языковых товаров и услуг», – заключила Демская.