03.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Провал украинской пропаганды списали на физическое расстройство кума Порошенко

Министр информационной политики Украины президентский кум Юрий Стець тяжело болен, однако по неведомым причинам сохраняет свой пост, хотя его ведомство и не может похвастаться успехами в противодействии российским СМИ.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу ругать Юрия Стеця, который занимает до сих пор этот пост, хотя просил президента освободить его от выполнения обязанностей. Почему президент этого не сделал, я не знаю», – отметил он.

«Не президента, если я не ошибаюсь, всё-таки, премьера», – поправил его ведущий программы.

«Ну, премьера, да. Он занимает до сих пор этот пост. Я по двум причинам не буду его критиковать. Первая, он болен, и по-человечески, я не хочу бросать камень в его огород. И второе, я видел его во время первого майдана в 2004 году, когда «5 канал» был форпостом демократии и правды в стране. Я видел его самоотверженную работу, я ему очень за неё благодарен, и я не хочу бросать камень в его огород по двум причинам.

Но я скажу о министерстве. Министерства нет. Я не чувствую этой работы. Приезжая за границу, я вижу российские пропагандистские каналы, украинского ни одного не вижу», – сокрушается Гордон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», летом 2018 года Украинский министр Стець рухнул в обморок после озвученных со сцены проклятий в адрес России. Тогда инцидент списали на давнюю болезнь.

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