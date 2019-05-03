Провал украинской пропаганды списали на физическое расстройство кума Порошенко

03.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Министр информационной политики Украины президентский кум Юрий Стець тяжело болен, однако по неведомым причинам сохраняет свой пост, хотя его ведомство и не может похвастаться успехами в противодействии российским СМИ.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу ругать Юрия Стеця, который занимает до сих пор этот пост, хотя просил президента освободить его от выполнения обязанностей. Почему президент этого не сделал, я не знаю», – отметил он.

«Не президента, если я не ошибаюсь, всё-таки, премьера», – поправил его ведущий программы.

«Ну, премьера, да. Он занимает до сих пор этот пост. Я по двум причинам не буду его критиковать. Первая, он болен, и по-человечески, я не хочу бросать камень в его огород. И второе, я видел его во время первого майдана в 2004 году, когда «5 канал» был форпостом демократии и правды в стране. Я видел его самоотверженную работу, я ему очень за неё благодарен, и я не хочу бросать камень в его огород по двум причинам.

Но я скажу о министерстве. Министерства нет. Я не чувствую этой работы. Приезжая за границу, я вижу российские пропагандистские каналы, украинского ни одного не вижу», – сокрушается Гордон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», летом 2018 года Украинский министр Стець рухнул в обморок после озвученных со сцены проклятий в адрес России. Тогда инцидент списали на давнюю болезнь.