Провал «ультиматума Тихановской» толкает белорусскую оппозицию к террору

28.10.2020, Москва, Елена Острякова

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание отдела ГАИ сегодня ночью в белорусском городе Мозыре.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате пожара в кабинете, где размещается добровольная народная дружина, повреждены стены, пол, подоконник и офисная техника. Также с наружной стороны здания на стене под разбитым окном краской написали «Возмездие!», – сообщает Чемоданова.

Это не первый случай протестных поджогов в Белоруссии. В начале октября в Жодино 31-летний гражданин бросил бутылку со смесью растворителя и бензина у дверей городской прокураторы. 21 октября неизвестные подожгли автомобили на служебной стоянке у прокуратуры в Солигорске.

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Личные автомобили и дома милиционеров сжигали в Могилеве и в Волковыске. Сгорел дом в Молодечненском районе, в котором вырос командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба (ранее расписали подъезд его дома в столице).

В Ошмянском районе правоохранители провели обыск у 55-летнего мужчины, который в соцсетях призывал «штурмовать КГБ» и уничтожать имущество милиционеров. В доме оперативники нашли 9 банок пороха, 50 охотничьих и 20 мелкокалиберных патронов.

Фиксируются и другие случаи агрессии в отношении правоохранителей.

В Гродно водитель сбил и провез на капоте милиционера, который просто попытался узнать, зачем неизвестный фотографировал его личный автомобиль. В Минске парень распылил газовый баллончик в лицо патрульному, хотя тот не пытался с ним даже заговорить. В Полоцке вечером 27 октября мужчина обстрелял из пневматического пистолета авто Департамента охраны.

Всего белорусской прокуратурой возбуждено 500 уголовных дел по фактам агрессии в отношении правоохранителей.

Напомним, что личные данные сотрудников милиции, прокуратуры, судей и их семей регулярно выкладываются в специализированных телеграм-каналах, которые владелец месенджера Павел Дуров отказывается закрывать.

После того, как провалился «народный ультиматум» самопровозглашенного национального лидера «в изгнании» Светланы Тихановской и общенациональная забастовка не состоялась, участились случаи вредительства в отношении госмущества.

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Только за последние сутки зафиксировано более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы железной дороги, также два случая обнаружения подготовленной для закорачивания рельсовых цепей проволоки и один случай, когда возле железнодорожного полотна была обнаружена подозрительная коробка с проводами и лампочками.

Инциденты происходили в Минской, Брестской и Могилевской областях. Умышлено натянутая между рельсами проволока замыкает рельсовую цепь, из-за чего автоматика сигнализирует о том, что путь занят, хотя на самом деле состава там нет.

И белорусский КГБ, и президент страны Александр Лукашенко уже заявили о том, что в стране имеет место терроризм. Оппозиционный политолог Павел Усов считает, что подобные заявления только усилят волну террора.

«Делая из мирных протестующих “террористов”, власти формируют политико-психологические условия для реального гражданского террора по отношению к авторитарному государству Лукашенко и его элементам. В любой момент мирные граждане могут перестать быть мирными (и этот процесс уже имеет место). Но в этом случае Лукашенко не спасет даже Путин», – написал Усов в своем «фейсбуке».