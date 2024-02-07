Провал в Авдеевке на совести Буданова – киевский военный эксперт
Ситуация, в которой оказались ВСУ в Авдеевке, является результаом непрофессиональных действий ГУР МО Украины.
Об этом в эфире принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко телеканала «Прямой» заявил военный эксперт, выходец из Луганска Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Снегирева, ГУРовцы не смогли раскрыть план российского спецназа, который готовился на протяжении нескольких месяцев.
«Ситуация в Авдеевке – это катастрофический провал Главного управления разведки Министерства обороны, которое проспало проведение спецоперации российских вооруженных сил в моменте выхода в тыл украинской группировке в районе Царского села [имеет в виду упрепрайон «Царская охота].
Я первым тогда озвучил ситуацию по поводу того, что русские несколько месяцев готовили дренажную трубу, протяженностью до двух километров, проводили сварочные работы, буровые работы и все остальное фактически под боком Главного управления разведки Министерства обороны», – сказал эксперт.
«И то, что мы имеем сейчас, обострение на Авдеевском направлении… там ситуация сложная, русским удалось закрепиться в многоэтажках по улице Спортивной и Чернышевского (сейчас все оперативные резервы вооруженных сил Украины брошены на то, чтобы локализовать прорыв русских), – заслуга Кирилла Алексеевича [Буданова] и его подчиненных», – заявил Снегирев.
Спасибо!
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