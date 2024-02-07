Провал в Авдеевке на совести Буданова – киевский военный эксперт

Анатолий Лапин.  
07.02.2024 11:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 524
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Ситуация, в которой оказались ВСУ в Авдеевке, является результаом непрофессиональных действий ГУР МО Украины.

Об этом в эфире принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко телеканала «Прямой» заявил военный эксперт, выходец из Луганска Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация, в которой оказались ВСУ в Авдеевке, является результаом непрофессиональных действий ГУР МО Украины....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению Снегирева, ГУРовцы не смогли раскрыть план российского спецназа, который готовился на протяжении нескольких месяцев.

«Ситуация в Авдеевке – это катастрофический провал Главного управления разведки Министерства обороны, которое проспало проведение спецоперации российских вооруженных сил в моменте выхода в тыл украинской группировке в районе Царского села [имеет в виду упрепрайон «Царская охота].

Я первым тогда озвучил ситуацию по поводу того, что русские несколько месяцев готовили дренажную трубу, протяженностью до двух километров, проводили сварочные работы, буровые работы и все остальное фактически под боком Главного управления разведки Министерства обороны», – сказал эксперт.

«И то, что мы имеем сейчас, обострение на Авдеевском направлении… там ситуация сложная, русским удалось закрепиться в многоэтажках по улице Спортивной и Чернышевского (сейчас все оперативные резервы вооруженных сил Украины брошены на то, чтобы локализовать прорыв русских), – заслуга Кирилла Алексеевича [Буданова] и его подчиненных», – заявил Снегирев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть