Провал вакцинации: Человечеству не удалось получить коллективный антиковидный иммунитет

Остановить пандемию ковида можно вакцинировав 60 процентов человечества, но на данный момент это нереально.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила микробиолог, ассистент кафедры науки педагогического факультета Manchester Metropolitan University Виктория Доронина.

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По ее словам, поскольку такая глобальная эпидемия респираторного вируса последний раз случилась в 1918–1920 годах ( с вирусом гриппа испанки), многие ожидали, что ситуация будет развиваться по похожему сценарию – три волны, вторая волна самая жесткая относительно количества жертв.

«Но коронавирус — не вирус гриппа. Три волны вызвал конкретный штамм гриппа, H1N1, а другие варианты (штаммы) гриппа вызывают две волны ежегодно. 4 штамма коронавируса также вызывают сезонные инфекции. С самого начала было подозрение, что SARS-CoV-2 никуда не уйдет, а станет сезонным. Остановить это можно, только вакцинировав одновременно более 60% населения по всему земному шару, что пока невозможно», – говорит Доронина.

По ее словам, можно ожидать четвертую волну пандемии.

«Как видим на примере Израиля, да и Британии тоже, это вероятно. Похоже, нигде не удалось достигнуть коллективного иммунитета, который может остановить возникновение четвертой и последующих волн. Даже в популяции, где вакцинировано 60% взрослых, достаточно не вакцинированного и не переболевшего населения среди взрослых и детей. Это и есть среда распространения вируса.

В странах же, в которых уровень вакцинации гораздо ниже, вакцинация практически не влияет на распространение вируса. Возникает вопрос: зачем тогда вообще вакцинироваться? Чтобы защитить себя и своих близких, поскольку показано, что наиболее быстро вирус передается внутри одной семьи. Чем чаще есть близкий контакт, тем больше вероятность передать им вирус», – отмечает медик.

Она считает, что со временем пандемия прекратится.

«Как только иммунитет в популяции достигнет 60–70%, она затихнет. Но трудно предсказать, когда это наступит в системе, где естественный иммунитет в среднем сохраняется полгода. Через год переболевший уже сможет болеть новыми вариантами», – резюмировала Доронина.