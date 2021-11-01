Провал всебелорусской забастовки свидетельствует о глубоком кризисе оппозиции – политолог-змагар

01.11.2021 21:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Обещанная на сегодня всебелорусская забастовка с треском провалилась. Фиаско было предсказано заранее не только со стороны власти, но и со стороны оппозиции.

Об этом в эфире «Еврорадио» заявил противник Лукашенко, политолог Павел Усов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сегодня можно констатировать, что прогнозы 90% тех, кто критиковал такое поспешное решение, оправдались. Никто не верит, что из призыва к забастовке произойдет системное событие, которое сможет повлиять на политические процессы в Белоруссии», – сказал Усов.

Организаторов забастовки эксперт назвал «политическими авантюристами». Их инициативу можно оправдать только надеждой на то, что страх перед эпидемией коронавируса и раздражение ковиддиссидентством президента Лукашенко заставит людей остаться дома.

«Но ситуация изменилась, и страх перед системой больше, чем страх перед ковидом», – сказал Усов.

Он обвинил в отсутствии политической воли самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светлану Тихановскую, которая не осмелилась остановить призывы к забастовке.

«Наши новые политики должны понять, что демократичная Беларусь противостоит жесткой брутальной антигуманной системе и мощному политическому лидерству. Как бы ни называли Лукашенко, его воля к власти выше стремления жить. Противостоять этому можно только системной скоординированной деятельностью и сильным политическим лидерством. Когда этих двух условий нет, к сожалению, демократический протест обречен на постепенный кризис, растрачивание внутренних ресурсов и резервов, сегментацию и упадок, которые мы сейчас переживаем», – отметил он.

Невероятно, но на фоне общей депрессии инициатор забастовки Сергей Дылевский продолжает отрицать реальность и, находясь в Польше, рапортует об успехах. В его параллельной реальности «от 10% до 30% рабочих отсутствовали на рабочих местах по всей стране».

Белорусская пропаганда открыто смеется над этими бодрыми рапортами.

«Призыв беглых к забастовке оказался настолько непродуманным, что, помимо того, что сыграл в минус самим беглым – так и, кажется, сыграл в плюс для экономики Беларуси. Такое ощущение, что все сегодня пришли на работу. Те, у кого выходной, кто в отпуске, кто на больничном. Не удивлюсь, если пытались прийти на работу те, кто и уволился давно. Ещё и окажется, что 1 ноября заводы и фабрики выполнили двойную норму. Лишь бы никто не подумал, что бастуют. Думаю, есть часть людей, которая сделала так из осторожности. Но в основном люди не хотят быть причастными к инициативам беглых, которые уже давно потеряли не только авторитет, но и даже намёки на уважение», – написал в своем телеграм-канале тележурналист Игорь Тур.