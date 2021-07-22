Провал всех надежд на компенсации по «Северному потоку-2» – хороший пинок Зеленскому

22.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Соглашение между США и Германией по «Северному потоку-2» и та помощь, которая в нем предусмотрена для Украины – это провал всех надежд получить компенсации в связи с введением «Северного потока-2».

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Он полагает, что теперь Зе-команда якобы сделает из этого какие-то разумные выводы.

«Понятно было заранее, что Украина ничего от этого соглашения не получит. Даже та сумма инвестиций, которая там была названа, миллиард долларов, это ни о чём. И с одной стороны это даже хорошо, что есть такое соглашение, поскольку это должно отрезвить и Зеленского, и его команду. Они прекратят постоянно смотреть на Германию, США и ждать от них какой-то помощи и, может быть, действительно займутся экономикой Украины для Украины. США и Германия действительно могут дать миллиард долларов на зеленую энергетику. Но это нельзя назвать существенной помощью, это провал – ведь Украина хотела получить десятки миллиардов, здесь предлагают миллиард, и не просто так, а на зеленую энергетику. То есть, это даже не чистые деньги, это деньги которые могут быть потрачены на закупку оборудования в той же Германии. То есть, все это соглашение – это полнейший провал, но это хороший итог, поскольку это будет встряска для украинского руководства, чтобы оно прекратило постоянно смотреть на западных партнеров», – рассуждает Александр Охрименко.