Провал Зеленского списан на хитрый план Путина

01.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский, за год правления разочаровавший значительную долю населения Украины, является «переходным этапом» к пророссийскому руководству страной.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил один из основных действующих лиц Евромайдана, экс-секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такую версию выдвинул ведущий телеканала, экс-депутат Рады Сергей Высоцкий: «Может быть, просто россияне рассматривают нашего президента как переходной этап к пророссийской власти, когда он не сопротивляется российской пропаганде, идет в этом семантическом поле России о «той стороне», и так далее. То есть, он должен понять, что он просто переходной этап».

Турчинов подчеркнул, что это и есть основной сценарий России – при помощи Зеленского дискредитировать майданщиков и поставить во власть своего человека.

«Вы сейчас рассказываете сценарий Кремля. Потому что задача, которую они видят для Зеленского – он должен дискредитировать, при его правлении должна быть полностью дискредитирована проевропейская оппозиция – брошена в тюрьму или скомпрометирована, должна быть разрушена фундаментальная, идеологическая формула, которую заложил Майдан и «революция достоинства», Украина должна остановиться в своем европейском и евро-атлантическом пути и фактически все это возможно только при одном условии – при кризисе, который становится для Украины катастрофой», – заявил Турчинов.