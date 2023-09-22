«Провал» Зеленского в США ничего не значит, Украина получит всё необходимое – Дудчак

Анатолий Лапин .  
22.09.2023 22:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Канада, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Во время своего турне по США президент Украины Владимир Зеленский получил то, что было ожидаемо – да, ему не было гарантировано выделение 24-х миллиардов долларов из американского бюджета на войну в следующем году, но и без денег Украина не останется.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Александр Дудчак, кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина».

Во время своего турне по США президент Украины Владимир Зеленский получил то, что было...

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Дудчак подчеркнул, что Зеленский после США отправился с необъявленным визитом в Канаду, где продолжил «колядовать».

«Зеленский получил то, что и было ожидаемо. Может быть, пока не выделили деньги, потому что там идет не то, что борьба, просто республиканцы используют ситуацию в своих политических целях предвыборной кампании, которая фактически уже началась. Но в любом случае деньги Украине дадут – нет поводов сейчас ее списывать, но дадут по каким-то другим статьям – у них есть там секретные расходы на войну. Новый пакет помощи тоже предоставлен – 325 миллионов – немалые деньги.

Поехал в Канаду – там большая украинская диаспора, «наколядует» еще сотню миллионов. По большому счету, никаких событий, которые могли бы вызывать бурную радость, не произошло, но с другой стороны, и огорчаться пока нечему», – заключил Дудчак.

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