«Провал» Зеленского в США ничего не значит, Украина получит всё необходимое – Дудчак

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Во время своего турне по США президент Украины Владимир Зеленский получил то, что было ожидаемо – да, ему не было гарантировано выделение 24-х миллиардов долларов из американского бюджета на войну в следующем году, но и без денег Украина не останется.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Александр Дудчак, кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина».

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Дудчак подчеркнул, что Зеленский после США отправился с необъявленным визитом в Канаду, где продолжил «колядовать».

«Зеленский получил то, что и было ожидаемо. Может быть, пока не выделили деньги, потому что там идет не то, что борьба, просто республиканцы используют ситуацию в своих политических целях предвыборной кампании, которая фактически уже началась. Но в любом случае деньги Украине дадут – нет поводов сейчас ее списывать, но дадут по каким-то другим статьям – у них есть там секретные расходы на войну. Новый пакет помощи тоже предоставлен – 325 миллионов – немалые деньги. Поехал в Канаду – там большая украинская диаспора, «наколядует» еще сотню миллионов. По большому счету, никаких событий, которые могли бы вызывать бурную радость, не произошло, но с другой стороны, и огорчаться пока нечему», – заключил Дудчак.