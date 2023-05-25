Проваленный экзамен по инфогигиене. Как российские медиа «потеряли», а потом нашли Залужного

Почти две недели российская медийка и политическая блогосфера вставала и засыпала с вопросом «Где Залужный?». Начальника Генштаба ВСУ за это время успели сначала «ликвидировать в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном» и похоронить, а затем воскресить и отправить в долгое турне по непредсказуемому маршруту.

Его «находили» то на тропических островах, загорающим в кампании юных дам, то в засекреченном госпитале украинского Минобороны – с осколочными ранениями и травмой головы. В последние дни российские медиа дружно заговорили о том, что Залужный якобы превратился в «овоща» после трепанации черепа, в связи с чем, то ли «весьма нескоро сможет приступить к работе», то ли вообще навсегда потерян для армии противника.

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Масла в огонь слухов и домыслов периодически подливали будто бы нарочито бестолковые отмазки и комментарии украинского Минобороны, уверявшего, что с главкомом все в порядке, и он по прежнему в строю, а также украинских блогеров, публиковавших мало кого убеждавшие мутные совместные фото с главкомом.

Казалось бы, чего проще – если возникли сомнения, достаточно самому сабжу записать короткое видео иди аудио с опровержением. Как это делает, к примеру, Пригожин на своих страничках в соцсетях – чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что и голос и внешность – действительно его, а не, допустим, дипфейк или нанятый актер погорелого театра.

Зачем украинская сторона играла в эту игру и какие цели преследовала – лично автору этих строк неизвестно, да и желания выяснять, если честно, нет. Гораздо больший интерес представляет то, что российское общество в целом и медиасообщество как его часть, оказались настолько подверженными элементарным манипуляциям и готовыми поверить в любой духоподьемный бред и понести его в массы, словно благую весть. В общем, экзамен по инфогигиене в чистую провален.

Что еще более скверно – в этот раз фейки разносили и комментировали буквально все. Не осталось в стороне ни одно издание и ни один лидер мнений – от ведущего Соловьев Live Карнаухова – до думских депутатов и директора СВР Нарышкина, чьи обнародованные ТАСС публичные комментарии о «пропаже Залужного» комментировать – только портить: «Мы получаем об этом информацию, но нет гарантий, что она стопроцентно достоверна».

Если шедшие в Кремль перед началом СВО доклады о реальной ситуации на Украине основывались на информации тех же источников, то совершенно неудивительно, что все первоначальные планы спецоперации накрылись медным тазом сразу же по пересечении украинской границы в минувшем феврале.

На самом деле вот эта история с Залужным поразительна ещё и потому, что во всенародном гадании на кофейной гуще относительно судьбы главкома ВСУ не было решительно никакого смысла. Ну, вот действительно – пропал Залужный, и что? Некоторые договорились до того, что, дескать, исчезновение Залужного якобы спутало Киеву карты и именно потому анонсированное на конец-апреля-начало мая контрнаступление ВСУ в указанные сроки не состоялось. Мол, как же наступать то – в отсутствие главкома?

Поразительный идиотизм самой постановки вопроса в подобном ключе почему-то никому не пришел в голову. Дело в том, что любая армия любой страны мира, и такая большая армия как ВСУ тут не исключение – это не один-единственный гениальный и непобедимый стратег-полководец, а большой коллектив людей, огромный механизм, в котором прописаны протоколы на все случаи жизни. Как штатные, так и внештатные.

Что такое протокол? Это алгоритм действий на тот случай, «если». Иначе говоря, даже в ситуации гипотетической пропажи начальника Генштаба – армия не остановится и не развалится. Всегда есть старший офицер с соответствующим допуском к секретной информации, который заступит на вакантную должность. Да и планы наступательных операций – это плод не индивидуального, а коллективного творчества большого количества привеченных военных экспертов, включая – в случае с ВСУ – иностранных советников и специалистов.

Поэтому просто глупо даже думать, что гипотетическая смерть или ранение Залужного или кого-то еще остановит на скаку уже разработанные и утвержденные планы военной машины. Если они, конечно, действительно были именно на указанные в российских источниках даты.

Так что весь этот ажиотаж вокруг судьбы Залужного в российских медиа изначально имел нездоровый оттенок. Не только потому, что базировался на данных агентства ОБС, но и потому, что даже в случае подтверждения – эти факты не имели в военном сюжете ровно никакого значения.

Зато теперь, глядя на живого-здорового и без дырки в черепе Залужного, есть повод поразмыслить на досуге: а что же это такое, черт побери, было?