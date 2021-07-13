Провалилась попытка Украины сорвать выступления крымчан в ОБСЕ о преступлениях Киева

13.07.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Представители Украины снова пытались помешать крымчанам выступить на международной площадке.

Речь идет об онлайн-форуме ОБСЕ на тему «Цифровые технологии и права человека – возможности и проблемы», который состоялся по инициативе Швеции, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Выступавший с докладом глава организации «Белорусы Крыма» Роман Чегринец рассказал об ущемлении крымчан со стороны западных организаций, который отказываются принимать оплату и предоставлять услуги жителям полуострова, а также напомнил о различных блокадах со стороны Украины.

«Cегодня наибольшую обеспокоенность вызывает подчиненность действий Европейского союза и Украины – США, что вызывает и недоумение и свидетельствует о частичной утрате субъектности не только Украиной. Так, например, заявления представителей стран Европейского союза расходятся с их действиями. Во времена декларируемой на словах, так называемой «борьбе за права меньшинств» Европейский союз сам занимается по отношению к крымчанам сегрегацией по территориальному и национальному признаку», – сказал Чегринец.

«Так, например, Европа проигнорировала все тотальные блокады Крымского полуострова. Такие действия лишены любой человечности и нацелены на то, чтобы наказать жителей республики за то, что они «не так» проголосовали на референдуме, который был проведен безупречно, в соответствии с международными стандартами», – уточнил выступающий.

«Среди таких акций можно отметить подрыв линий электропередач на юге Украины, которые давали полуострову 80% электроэнергии. Сделано это было умышленно, под зиму, в конце ноября, чтобы нанести наибольший ущерб именно людям. Также мы помним экономическую и водную блокады.

Отдельно стоит отметить и ограничения крымчан в сфере диджитализации – многие сервисы, доступные во всем мире, закрыты для крымчан, а проведение трансакций и покупок просто недоступны, что лишает Европу многих покупателей и клиентов, которые вынуждены стать пользователям других – более открытых рынков, а также наладить новые экономические связи нашего региона», – заявил Чегринец.

Его выступление, а также доклады других представителей Крыма – известной журналистки Марии Волконской, главы украинской общины Анастасии Гридчиной и гендиректора телеканала «Миллет» Лили Веджатовой периодически пытались перебить представители украинской стороны.

«Нам, крымчанам, традиционно мешали спикеры из Украины. Уверена – со временем мы прорвём информационную блокаду и крымчан, крымских татар, услышит мировая общественность», – прокомментировала участие в форуме в своем блоге Веджатова.