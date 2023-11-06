Провалив местные выборы, власти Молдовы утроят давление на оппозицию

Пропрезидентская правящая партия PAS бледно выступила на всеобщих местных выборах, которые прошли в Молдове 5 ноября. Проиграна борьба за пост примаров в большинстве городов, в том числе в Кишиневе и двух других ключевых муниципалитетах – Оргееве и Бельцах. У PAS оказалось большинство мест в районных советах в центре и на юге страны, но там ей придется создавать коалиции с представителями других, «идеологически неправильных» партий.

Эти выборы показали предел возможностей PAS и ее уязвимые места. Учтет ли это молдавская оппозиция, воспользуется ли открывающимися шансами в преддверии президентской гонки? О прошедшей кампании и о том, что может происходить после нее, в интервью ПолитНавигатору рассказал политолог Александр Кориненко.

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ПолитНавигатор: В какой атмосфере проходили выборы, чем они запомнятся, кто удивил?

Александр Кориненко: Выборы проходили в этот раз в очень гнетущей атмосфере. Чувствовалось очень сильное давление на политических оппонентов власти и вообще всех недовольных. Также была заметна истерия власти, которая вместо созидательных предложений занялась запретом политических партий, закрытием еще шести телеканалов вдобавок к тем, что были запрещены ранее, и доступа к информационным ресурсам с иной точкой зрения, нежели у власти.

Также со стороны президента был прямой политический шантаж: тем населенным пунктам, которые не изберут «хороших людей», грозили лишением финансирования. Такой подход был в нашей стране всегда, но никто до сих пор не осмеливался сказать это с экрана телевизора. Нынешние руководители страны, впрочем, как и их предшественники, думают, что они на вершине всерьез и надолго, но как показывает практика, даже всесильные олигархи не могли долго удерживать власть.

Кориненко

ПолитНавигатор: С выборов была снята часть конкурентов правящей партии, помогло ли это PAS в достижении цели? В крупных городах – Кишиневе, Бельцах, Оргееве, за которые шло основное сражение, – своих примаров у нее не будет, хотя PAS удалось взять места во многих муниципальных советах. Результаты выборов смогут изменить внутриполитический расклад в стране?

Александр Кориненко: Снятие оппонентов с выборов партии PAS не особо помогло, потому что Илан Шор предусмотрел этот вариант, и практически во всех городах у его ставленников были дублеры, в некоторых – даже по нескольку. Как показал опыт Гагаузии, люди голосуют за Илана Шора, а выдвинуть он может любого человека, и этот человек будет поддержан симпатизантами беглого политика.

Думаю, что ситуация изменится в худшую сторону, и власть будет более серьезно давить и преследовать оппозицию, ведь пропрезидентская команда считает, что ее рейтинг падает не из-за провальных шагов в различных сферах, а потому, что агенты Кремля постоянно вставляют палки в колеса. Я думаю, что нагнетание страха в обществе и карательные меры усилятся.

ПолитНавигатор: Кстати, о Кремле. Партию «Шанс» исключили из предвыборной гонки за день до голосования – как объяснили власти, из-за связи с Иланом Шором, а также с Москвой. В последние недели поток всевозможных обвинений в адрес России резко возрос, в ходе обсуждения внутренней повестки Молдовы Россию вспоминали по поводу и без повода.

Появился даже слух, что Москва, уставшая от этой истерии, досрочно отзовет посла Олега Васнецова из Кишинева и понизит уровень дипломатических отношений с РМ. Возможно это? Как может развиваться ситуация?

Александр Кориненко: Да, уверен, что Москва готова предпринять такой шаг, потому что истерия молдавских властей достигает огромных масштабов и доходит уже прямо до бреда. Любой свой просчет действующая власть связывает с работой агентов Кремля. Напоминает 1930-е годы в СССР, только тогда искали врагов народа, а сейчас – агентов Кремля, которые якобы бросают все ресурсы на то, чтобы подорвать «демократический» режим Майи Санду.

Москва понимает, что отзыв посла – это последняя мера, но она и может серьезно ударить по рейтингу действующего президента. Большая часть населения в стране выступает за конструктивные отношения с Российской Федерацией. В России живет много наших соотечественников, там работают сотни тысяч наших граждан. Хотя правые будут рукоплескать такому решению Кремля, но большая часть населения испугается. Сейчас разрыв отношений с РФ не нужен никому.

ПолитНавигатор: Снятая с выборов партия «Шанс» пообещала засудить ЦИК за препятствование свободному волеизъявлению избирателей. Между тем известно, что на местах избирательные советы отказывались исполнять решение ЦИК об исключении из гонки кандидатов от «Шанса». Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?

Александр Кориненко: Во-первых, людям из окружных избирательных комиссий придется смотреть в глаза жителям городов и сел, у которых они забрали выбор, а изгоем своего населенного пункта никто становиться не хочет. Во-вторых, все понимают, что придет момент, когда надо будет отвечать за свои решения. Республиканский ЦИК как-нибудь открестится от таких решений, а окружные избирательные комиссии не в восторге от перспективы становиться козлами отпущения.

ПолитНавигатор: Что слышно от иностранных наблюдателей, которые следили за этими скандальными выборами, какие дают они заключения? К мониторингу не допустили наблюдателей из России – этого можно было ожидать. А что говорят об отказе в аккредитации депутатам Европарламента, представителям Партии европейских левых?

Александр Кориненко: К выборам допустили только лояльных наблюдателей действующей власти, опасаясь дестабилизации ситуации. Их было не так много, и все они бродили по крупным городам. Скорее, они были туристами, которые просто фотографировались у избирательных участков и на фоне городских достопримечательностей. Наши западные партнеры уверены или показывают уверенность, что проевропейская власть выборы может провести только честно и с соблюдением всех норм права. При этом они закрыли глаза за вопиющий беспредел: преследование оппозиции, снятие партий с выборов, борьбой со свободой прессы.

В стране было закрыто 12 телеканалов, неугодных власти. Диктатура? Нет, это евроинтеграция. Говоря об отказе в аккредитации депутатов Европарламента от Партии европейских левых – тут вообще нет никакого нормального логического объяснения. Власть уже настолько уверовала в свою избранность, что даже готова наплевать на депутатов Европарламента, которые, по ее мнению, приехали работать на Илана Шора.

ПолитНавигатор: За неделю до выборов вы выступили в соцсетях с призывом к согражданам выйти на выборы и проголосовать за конструктивные силы. Какие силы вы считаете конструктивными? Просматриваются ли какие-то намерения оппозиции объединиться против правящей партии?

Александр Кориненко: Конструктивные силы – это те силы, которые хотят вернуть демократию в нашу страну, прекратить истерию и поиск внешних и внутренних врагов. Политические силы, которые четко выступают за нейтралитет страны, за свободу слова, которые откажутся управлять государством в режиме ЧП.

Коллапс поразил экономику, энергетический сектор и другие сферы жизни Республики Молдова. У нас нет другого выхода, кроме как сохранять хрупкий баланс. Немаловажно, чтобы новая власть тесно работала с Комратом и Тирасполем, несмотря на имеющиеся противоречия, ведь люди в каждой точке страны хотят сохранения мира и стабильности.

Сейчас оппозиция по-прежнему не хочет идти на сближение, но надеюсь, что мы увидим много коалиций конструктивных сил в районных советах. Им придется объединиться, иначе в 2024 году мы снова увидим Майю Санду в президентском кресле. Конструктива пока не наблюдается среди наших оппозиционеров, они по-прежнему как Лебедь, Рак и Щука.