Провалившая строительство объездной фирма хочет содрать с бюджета Севастополя 190 миллионов

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Департамент транспорта Севастополя проиграл в суде 190 миллионов рублей фирме, которая в 2017 году получила подряд по строительству автодороги Севастополь – порт Камышовая бухта. Дорогу фирма не построила, из-за чего с ней в одностороннем порядке был расторгнут договор и взыскано 227 миллионов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации «Первого севастопольского», акционерное общество «Аэродромдорстрой-Проект» оказалось единственным претендентом на исполнение контракта по строительству дороги на сумму 1 миллиард 256 миллионов рублей. Но через полтора года выяснилось, что фирма не торопится выполнять взятые на себя обязательства, и Дептранс принял решение расторгнуть контракт. А поскольку его обеспечивала банковская гарантия в 300 миллионов рублей, город вернул за неисполненные обязательства 227 миллионов рублей.

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«Но дальше события развивались совершенно неожиданным образом. Подрядчик не согласился с расторжением контракта и обратился в суд, где буквально потребовал вернуть ему право достроить дорогу. И в 2021 году суд его поддержал, признав недействительным односторонний отказ Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя. Соответственно, деньги от банка-гаранта Дептранс получил необоснованно. К тому моменту банк уже благополучно продал права требования долга за 190 миллионов рублей ООО «Сибирская транспортная компания», которая теперь успешно взыскивает эту сумму с Департамента транспорта Севастополя», – отмечает депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко.

Несмотря на то, что Камышовое шоссе построили другие подрядчики, и «Аэродромдорстрой-Проект» делать, по сути, нечего, решение истребовать 190 миллионов рублей существенно подкосит бюджетные планы дорожного строительства в Севастополе. Впереди апелляционное рассмотрение возражений Дептранса.