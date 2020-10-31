Провалившие кампанию штабисты Тимошенко пророчат раскол и Медведчуку, и Порошенко

31.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

У получивших неплохие результаты на местных выборах на Украине партий ОПЗЖ и «Европейская солидарность» есть одинаковая проблема – внутренние противоречия вокруг того, за что бороться, а это, как правило, приводит политсилы к расколу.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политолог Виктор Небоженко, обслуживающий штаб Юлии Тимошенко, которая на последних выборах получила более чем скромный результат из-за провальной кампании технологов, продолжающих делать ставку на украинский национализм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Процессы начнутся в полууспешной партии «Евросолидарность» Порошенко. На самом деле, если вы посмотрите на людей, которые прошли под этим зонтиком «Евросолидарности» в горсоветы городов Запада Украины, то вы там увидите массу молодых патриотов – это не то, что нужно Порошенко. Вот, пожалуйста, во Львовский горсовет прошло 30 человек от Порошенко. Но те, кого я знаю, с кем я общался, эти люди не собираются работать «и вашим, и нашим», и обеспечивать политическую старость Порошенко.

То есть, скорее всего, партии «Евросолидарность» Порошенко придется столкнуться с тремя конфликтами и расколами. Я думаю, это будет проблема у новых националистов, это будет проблема евродемократов, и это будет проблема личной команды бывшего президента Порошенко», – заявил глашатай Тимошенко.

При этом, по его словам, то же самое наблюдается и у медведчуковцев ОПЗЖ.

«Там тоже есть своя политика. Кроме того, что они действительно укоренились на Юго-Востоке Украины, а про остальное, у них всё это было, у них же стоит главный вопрос – за что бороться? За мир? Ну, как бы и «зеленка» борется. За справедливость? Ну, левые, так там все мультимиллионеры – Бойко, Лёвочкин, Рабинович, Медведчук. Как-то трудно себе представить, что деградация украинской политики дошла до такой степени, что эти люди станут левым авангардом. Всё-таки там будет появляться своя какая-то левая партия», – рассказал Небоженко.