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Продолжающееся уже около месяца крупное наступление украинской армии не приносит Киеву ничего, кроме огромных потерь в живой силе и технике.

Видео подтверждения подбитой техники и уничтоженного личного состава ВСУ регулярно появляются в соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На опубликованных свежих кадрах видно уничтожение вражеской техники, артиллерийский орудий и личного состава с помощью ракет, беспилотников (в том числе БПЛА «Ланцет»). Кроме прочего, на кадрах зафиксирован очередной уничтоженный танк «Леопард», два подбитых «Брэдли», несколько поражённых гаубиц, и многое другое.

«Враг каждый день теряет НАТОвскую технику, которую так выпрашивает Зеленский по всему миру», – сообщают в телеграм-канале «Два майора».

В последние недели российской армией всё чаще применяются барражирующие боеприпасы отечественного производства. ВСУ, пытаясь достигнуть хоть какого-то успеха в наступлении, бросают на самоубийственные штурмы западную технику и солдат, которые сразу же сжигаются российскими БПЛА.