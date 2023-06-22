Провальным «контрнаступом» командуют офицеры НАТО через секретные планшеты

Натовские офицеры руководят наступлением ВСУ, однако украинцы зачастую неправильно выполняют поступающие команды, поэтому нет успеха.

Об этом в эфире Первого канала заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От пленных информация, у них командует операцией некий натовский чин, его называют «Тритоном» сами украинцы, позывной. Это чисто западный какой-то генерал, который их гонит. Он где-то в бункере сидит далеко, чуть ли не в Запорожье или в Днепропетровске и оттуда командует.

Мы давно не могли понять, оказывается, они бросают в бой солдат даже без офицеров даже ротного уровня. То есть, офицеры присутствуют только в Орехово. Они пытаются ими атаковать по планшетам.

У них типа есть какая-то крутая программа, которая показывает поле боя во всех подробностях. Эти группы подходят к нашим передовым позициям, их накрывает РЭБ, они остаются без связи, и они начинают метаться туда-сюда.

Взяли несколько пленных из элитных частей, те же морпехи, они достаточно хорошо осведомлены, и они рассказывают, что, если неудача, то всё на них сваливают, то есть, всё ругают украинцев, они такие бестолковые, не могут по стандартам НАТО воевать», – рассказал Хайруллин.