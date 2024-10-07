Проверить телефоны и компьютеры! – в Крыму хотят исключить угрозу взрыва гаджетов

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Спецоперация по подрыву пейджеров членов «Хезболлы» в Ливане и Сирии показала, что любая техника, поступающая из-за рубежа, особенно для нужд СВО, должна проходить несколько этапов проверок.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Допустим, так же как у нас, какая-то техника из-за рубежа иногда попадает в страну «серым» импортом, кто знает, что там? Если продукция сертифицированная, если она проходит проверки хотя бы выборочно, то такой риск многократно снижается. Он не полностью нивелируется, но многократно снижается. Если же проверки проходят в каких-то ведомствах по всем гаджетам, которые используются, тогда и риск становится практически нулевым. Мы сейчас не говорим об утечках информации, это совершенно другая история. Проведение терактов при помощи подобных пейджеров, телефонов, да чего угодно, тех же ноутбуков требует проверок, если уж дошло до такого», – подчеркнул он.

Если взять в учет использование иностранного программного обеспечения и мессенджеров, хотя в государственных структурах якобы запретили пользоваться WhatsApp и Viber, вопрос информационный безопасности далеко не урегулирован. И только лишь отечественным софтом его не перекрыть.

«Если говорить о коммерческих продуктах, к сожалению, пока замены нет. Тот же самый Telegram, который, казалось бы, сделан у нас, на самом деле не совсем российский. И, в принципе, подобных примеров очень много – допустим «Яндекс», где сейчас Волож? Кто он такой тоже прекрасно знаем, и где зарегистрирована компания», – указал эксперт.

Особенно остро вопрос проверки оборудования касается СВО, для которой многое закупается за рубежом.

«Здесь, конечно, нужны обязательно проверки. Нужны массовые поставки систем связи, естественно защищённые. Но при вопросе, что лучше – отсутствие связи или использование по незащищённым каналам, всё равно второе будет выигрывать. К сожалению», – заключил Бедрицкий.