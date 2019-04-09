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09.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Проверка не досчиталась половины вооружения в одной из частей ВСУ в Донбассе

В одной из находящихся в Донбассе бригад ВСУ комиссия, проводившая проверку на складах, выявила недостачу 40 процентов вооружения и боеприпасов.

Об этом на брифинге заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он отметил, что командным составом украинских силовиков движет только животное чувство собственной наживы, так как по-прежнему имеют место инциденты, касающиеся продажи вооружения и боеприпасов мирному населению в зоне «карательной операции».

«С целью проверки наличия и порядка хранения имущества ракетно-артиллерийского вооружения 7 апреля в район населенного пункта Красный Октябрь в зону ответственности 25-й воздушно-десантной бригады прибыла комиссия под руководством заместителя командующего десантно-штурмовых войск по материально-техническому обеспечению полковника Щербань», – сообщил Яков Осадчий.

Он также добавил, что в ходе работы комиссии выявлена значительная недостача военного имущества, оружия и боеприпасов. Некомплект вооружения в подразделениях соединения составляет 40 процентов.

«Вопрос о соответствии командира бригады полковника Олега Зенченко занимаемой должности вынесен на рассмотрение аттестационной комиссии вышестоящего штаба», – сказал в заключение начальник пресс-службы НМ ЛНР.

 

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