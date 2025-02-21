«Проверяем уязвимости техники» – Украину поблагодарили за роль полигона НАТО

Страны НАТО благодаря войне против России получили уникальную возможность тестировать свою технику в реальных боевых условиях.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил глава представительства НАТО на Украине Патрик Тернер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Польше мы окрыли совместный украино-натовский центр, направленный на то, чтобы изучать уроки войны. Есть много уроков, которые можно почерпнуть из опыта Украины.

Некоторые из них – о креативности и инновационной украинцев, мы можем многому научиться в этом плане. Это производство дронов, дальнобойного оружия. Эти вещи развиваются с беспрецедентной скоростью. Также в плане РЭБ», – сказал Тернер.