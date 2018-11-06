Провинциальная чиновница шокировала всю Россию

06.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года, ныне – директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких оказалась в центре всероссийского скандала.

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Накануне 29-летняя Глацких в присутствии журналистов заявила, что государство никого не просило рожать детей и никому из молодежи ничего не должно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На сегодняшний день получилось так, что у молодежи, в подрастающем поколении складывается, почему-то, такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно, а вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», – заявила чиновница.

Ее слова вызвали бурю негодования в медиа и соцсетях. Спустя короткое время после этого Глацких срочно ушла в отпуск, воспользовавшись стандартным приемом – обвинением в адрес журналистов, будто слова были вырваны из контекста.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разбирательство.

Ольга Глацких занимает должность директора департамента молодежной политики Свердловской области с 2016-го года. По данным ее декларации за 2017-й год, она заработала порядка 1,5 миллиона рублей и владела двумя земельными участками площадью 900 и 533 кв. м, квартирой площадью 116 кв.м, гаражом и автомобилем Мercedes-Benz ML 350 и Lada 212140.

Примечательно, что отец чемпионки Вячеслав Глацких – известный в области бизнесмен, выигрывающий крупные подряды на ремонт дорог.

«Как вы думаете, как Глацких попала в политику? За красивые па на снарядах? Да нет, Её отец Вячеслав Глацких уже очень давно выполняет крупные госконтракты на ремонт дорог. Например, один из последних контрактов был заключен в 2015 году на сумму 775 млн рублей. А качество у Свердловских дорог – ну вам может рассказать местный», – подчеркнул в своем блоге журналист Анатолий Курлаев.