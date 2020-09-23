Провластный белорусский эксперт продолжает настаивать на многовекторности

23.09.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не должна отказываться от многовекторности во внешней политике даже после обструкции, которую устроил нынешним властям коллективный Запад.

Об этом в своем «фейсбуке» написал близкий к министру иностранных дел Белоруссии политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не являюсь сторонником тех, кто утверждает, что в белорусской политической ситуации была виновата т.н. “многовекторность”.

Во-первых, непонятно, что эти господа подразумевают под многовекторностью. Во-вторых, инициаторами этого термина в отношении белорусской международной политики выступают не белорусские, а иностранные эксперты, в основном из России, критиковавшие расширение коридора маневренности белорусской переговорной позиции», – написал Петровский.

Он утверждает, что Белоруссия не отказывалась от своих обязательств в рамках Союзного государства, в то время как Россия «единолично» решала вопрос, например, по Крыму.

«Отказываться от активных действий в западном направлении – это означает подрезать крылья маневренности белорусской экономики. Ведь никто не может гарантировать, что российские нефтянники и дальше не будут требовать премии, газовики диктовать цены, ФПГ давить на приватизацию госсектора, а барьеры и изъятия для белорусской продукции не будут расширяться. Все прекрасно осознают формулу: “чем меньше прибыльность торгово-экономических отношений с Россией, тем больше потребность в альтернативных рынках”», – написал Петровский.

При этом он осудил «стратегию заискивания и лебезения перед Западом».

«Нужно было работать с теми, кто и так просился в союзники Беларуси в силу политических взглядов. Я имею в виду, прежде всего, левых и правых популистов, которые как раз и не поддержали антибелорусскую резолюцию, организуют акции в поддержку Беларуси. Этот урок, потребность в работе со всем политическим спектром коллективного Запада стала очевидной. Для сохранения устойчивости белорусской экономики следует в большей степени увеличивать сотрудничество со странами дальней дуги, а не Западом», – написал Петровский.