23.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Запад, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика
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Провластный белорусский эксперт продолжает настаивать на многовекторности


Белоруссия не должна отказываться от многовекторности во внешней политике даже после обструкции, которую устроил нынешним властям коллективный Запад.

Об этом в своем «фейсбуке» написал близкий к министру иностранных дел Белоруссии политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не являюсь сторонником тех, кто утверждает, что в белорусской политической ситуации была виновата т.н. “многовекторность”.

Во-первых, непонятно, что эти господа подразумевают под многовекторностью. Во-вторых, инициаторами этого термина в отношении белорусской международной политики выступают не белорусские, а иностранные эксперты, в основном из России, критиковавшие расширение коридора маневренности белорусской переговорной позиции», – написал Петровский.

Он утверждает, что Белоруссия не отказывалась от своих обязательств в рамках Союзного государства, в то время как Россия «единолично» решала вопрос, например, по Крыму.

«Отказываться от активных действий в западном направлении – это означает подрезать крылья маневренности белорусской экономики. Ведь никто не может гарантировать, что российские нефтянники и дальше не будут требовать премии, газовики диктовать цены, ФПГ давить на приватизацию госсектора, а барьеры и изъятия для белорусской продукции не будут расширяться. Все прекрасно осознают формулу: “чем меньше прибыльность торгово-экономических отношений с Россией, тем больше потребность в альтернативных рынках”», – написал Петровский.


При этом он осудил «стратегию заискивания и лебезения перед Западом».

«Нужно было работать с теми, кто и так просился в союзники Беларуси в силу политических взглядов. Я имею в виду, прежде всего, левых и правых популистов, которые как раз и не поддержали антибелорусскую резолюцию, организуют акции в поддержку Беларуси. Этот урок, потребность в работе со всем политическим спектром коллективного Запада стала очевидной. Для сохранения устойчивости белорусской экономики следует в большей степени увеличивать сотрудничество со странами дальней дуги, а не Западом», – написал Петровский.

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