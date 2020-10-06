Провластный минский политолог начал пугать Запад «Искандерами» и Русским миром

06.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Раз Запад не устраивала мирная многовекторная Белоруссия, то пусть получают другую страну – военно-политического союзника Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил близкий к белорусскому МИДу политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«С кем вести переговоры – с Меркель? С Макроном? Какое отношение они имеют к Республике Беларусь? Почему они вмешиваются в наши дела? Кто дал им право звонить нашему президенту и выдвигать политические требования? Мы хотя бы раз в чужие дела вмешивались, хоть одной страны? Литвы, помните, там были беспорядки 10 лет назад?

Скажу больше, я это говорю открыто нашим западным партнерам – друзья, вас не устраивала мирная многовекторная Белоруссия, которая пыталась найти общий язык и с Западом, и с Востоком, используя свой статус союзника России для проведения переговоров? Вы получите другую страну – военно-политического союзника Российской Федерации, которая будет плацдармом Русского мира в Европе и будет «Искандерами» нависать над Литвой и Польшей», – заявил Шпаковский.

«Вот вы молодцы! Сначала вы многовекторностью пугали Россию, рассуждая, что станете западным плацдармом. Теперь с Западом разругались и угрожаете Западу», – отметила телеведущая Ольга Скабеева.

«Мы говорили о том, что мы хотим, чтобы на нашей территории Россия и Запад пришли к компромиссу, но история показала, что это невозможно. Поймите, нам протягивали одну руку, а вторую держали за спиной – и там был нож. Нам пытались нанести смертельный удар, но мы вовремя собрались», – оправдывался белорусский эксперт.