«Провоцируем новый заход» – агент Буданова ждёт повторения февраля 2022

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Строительство фортификационных сооружений по всей северо-восточной границе Украины спровоцирует российскую армию на скорое наступление.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады, агент ГУР Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент заявил, что у нас будет некая круговая оборона, строим некие фортификационные сооружения от Волыни до Харькова и Запорожья. Интересная тема, мне нравится. Но надо было это раньше делать, когда была погода нормальная. Зима впереди, и сейчас я не представляю, как строить это всё дело», – сказал Шевченко.

Он уверен, что российская армия пойдёт в наступление до того, как эти укрепления будут готовы.

«И второе – а зачем это пиарить? В Кремле уже увидели нас, и значит снова готовимся, в феврале будет новый заход на Киев. Мы, таким образом, ускоряем контрнаступление русских, своим пиаром. Мы ещё не готовы, пиарим, и они не будут ждать, будут нападать. Поэтому ждём с севера опять заход на февраль месяц. Что с этим делать, я не знаю. Пусть наверху решают, но ситуация такая», – подытожил депутат.