«Провоцируют наступление на Харьков» – эксперт об уничтожении Ил-76 с украинскими пленными

Владимир Гладков.  
25.01.2024 20:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Терроризм, Украина, Харьков


За уничтожением российского Ил-76 под Белгородом могут стоять закулисные натовские силы, базирующиеся в Харькове.

Об этом на канале партии «Справедливая Россия» рассказал директор Института изучения проблем развития ЕАЭС Владимир Лепёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За уничтожением российского Ил-76 под Белгородом могут стоять закулисные натовские силы, базирующиеся в Харькове....

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«Сейчас такой период времени, когда какие-то украинские стратеги и стоящие за ними западные стратеги, которые заинтересованы в том, чтобы Россия начала масштабные наступления на украинские позиции. Не для того, чтобы сдать украинскую территорию, естественно, а для того, чтобы как можно больше российских воинов погибло, и есть ключевое направление – это Харьков.

Такое ощущение, что идёт выманивание российских войск в направлении Харькова. Именно из Харьковской области, от самого Харькова идут диверсионные группы в направлении Белгорода и Курска, оттуда летят дроны, оттуда, по всей видимости, прилетели и ракеты, которые сбили этот самолёт», – заявил Лепёхин.

По его мнению, сработала «некая закулисная сила» – не руководство ВСУ, а разного рода инструкторы НАТО и наёмники, которые сегодня базируются в Харькове.

«Мы знаем последнюю историю, связанную с гибелью французских наёмников. Ясно, что там есть и другие наёмники, не только французские. Тактика заключается в том, чтобы самым разным образом досаждать российской стороне, наносить удары по российской территории и всё вести к тому, чтобы Россия приняла решение начать двигаться в сторону Харькова.

И это, с моей точки зрения, была бы не самая лучшая стратегия с нашей стороны – браться за этот самый Харьков на такой эмоциональной волне. Потому что это грозит очень большими проблемами России.

А мы знаем, что для дестабилизации социальной ситуации в РФ – нежелательна, например, новая мобилизация. Это понимают наши геополитические противники на Западе, и им важно, чтобы как можно больше погибло и россиян и украинцев», – объяснил эксперт.

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