Проводить деиндустриализацию Донбасса – это ошибка – Царев

Анатолий Лапин.  
22.10.2026 17:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика


Решение превратить Мариуполь из промышленного в курортный город, как и деиндустриализация освобожденного Донбасса в целом – это ошибка, которую совершать нельзя.

Об этом в эфире блога «Свободная пресса» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение превратить Мариуполь из промышленного в курортный город, как и деиндустриализация освобожденного Донбасса в...

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«У нас сейчас два металлургических завода режут на металл в Мариуполе. Я, по-моему, единственный писал о том, что, когда вначале было принято решение сделать из города курорт, что это было неправильное решение. У нас сейчас на Донбассе проходит серьёзная деиндустриализация – это плохо. 

Курорт -это хорошо, курорт нужно построить рядом, отдельно… Морского побережья у нас достаточно. А заводы, которые создавались,  это просто был подвиг наших отцов и дедов. Нельзя их уничтожать, я так считаю», – заявил Царев.

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