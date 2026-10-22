Проводить деиндустриализацию Донбасса – это ошибка – Царев
Решение превратить Мариуполь из промышленного в курортный город, как и деиндустриализация освобожденного Донбасса в целом – это ошибка, которую совершать нельзя.
Об этом в эфире блога «Свободная пресса» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас сейчас два металлургических завода режут на металл в Мариуполе. Я, по-моему, единственный писал о том, что, когда вначале было принято решение сделать из города курорт, что это было неправильное решение. У нас сейчас на Донбассе проходит серьёзная деиндустриализация – это плохо.
Курорт -это хорошо, курорт нужно построить рядом, отдельно… Морского побережья у нас достаточно. А заводы, которые создавались, — это просто был подвиг наших отцов и дедов. Нельзя их уничтожать, я так считаю», – заявил Царев.
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