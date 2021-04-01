Провокации вокруг «Северного потока» – поляки нарываются на ответ Шойгу

01.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Провокационные действия польской стороны в зоне достройки трубопровода «Северный поток-2» угрожают военным столкновением НАТО и России.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экономист Александр Дудчак, комментируя попытку тарана польским судном российского трубоукладчика.

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«Если это не первоапрельская глупая шутка, то явная провокация. Неужели их корабли не бороздят просторы мирового океана? Наши опытные пилоты вполне могут заглянуть на их палубы и в их трюмы. Они так стремятся довести отношения Запада и России до состояния прямого вооруженного конфликта?

Конечно, подобные действия оставлять без последствий нельзя. Может оборудование по укладке труб поставить на авианосец «Адмирал Кузнецов»?» – сказал Дудчак.