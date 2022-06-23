Провокационная украинская реклама о ВСУшниках возмутила израильтян
Нападки Украины на Израиль с требованиями об оказании помощи в борьбе против России портят отношения между странами и настраивают жителей Израиля против украинцев.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала Iton TV заявил израильский журналист Александр Гур-Арье.
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Он привел в пример пропагандистскую рекламу, которую распространяет Украина в израильском сегменте соцсетей.
«Вот сейчас последний шедевр – они выпустили рекламу в социальных сетях, в Фейсбуке рекламу на иврите, причем, где изображен солдат, молодой человек без ног и написано, что его не лечат, потому что он украинец. То есть это такая провокативная реклама, которая, я не знаю цели ее, она, очевидно, должна была подтолкнуть граждан Израиля, чтобы они набросились на свое руководство. Но вызвала она прямо противоположную реакцию – народ несколько в шоке», – сказал журналист.
«На наш взгляд, глядя из Израиля, эти отношения начинают давать трещину, потому что все новые и новые наезды не вполне понятны и не вполне приятны… Пока что, я еще раз повторюсь, общественное мнение несколько шокировано уже не первым таким выпадом. И раздаются голоса, противоположные той цели, которую пытались достигнуть», – заявил Гур-Арье».
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