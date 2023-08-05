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Израильская газета либерально-глобалистского и проукраинского толка «Га-Арец», 20% акций которой принадлежат сбежавшему из России осуждённому на пожизненное заключение преступнику Леониду Невзлину, опубликовала провокационную статью, в которой обвинила премьер-министра Израиля Эли Коэна в стремлении наладить связи с румынской неонацистской партией “AUR” («Альянс за объединение румын»).

Эта партия известна своими неоднократными заявлениями по отрицанию Холокоста и оправданию нацистского диктатора Иона Антонеску, а также других румынских военных преступников, причастных к массовому уничтожению евреев в годы Второй Мировой войны.

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Фракция “AUR” в румынском парламенте проголосовала против резолюции, осуждающей антисемитизм. “AUR” выступает за традиционные семейные ценности и против регистрации однополых браков. Вместе с тем, эта партия известна своей антивенгерской позицией и выступает за ликвидацию автономии венгров Румынии.

Лидер “AUR” Джордже Симион известен своими выступлениями против государственности Республики Молдова и призывами о присоединении Бессарабии к Румынии. В 2018 году Симион был депортирован из Молдовы, ему было запрещено посещать страну в течение 5 лет.

Тем не менее, в последнее время Симион смягчил свои высказывания по еврейскому вопросу. Он заявил об ответственности Румынии за Холокост и признания Антонеску военным преступником. Согласно информации «Га-Арец», израильский МИД изменил своё отношение к “AUR” под воздействием правых израильских политиков, сотрудничающих с этой партией, таких как Меир Даган (лидер еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан) и несколько членов правящей партии «Ликуд», возглавляемой премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в своей записи в Twitter опроверг информацию «Га-Арец», назвав газету, в стиле экс-президента США Трампа – «фейк ньюз». По его словам, не было никаких контактов с партией “AUR” ни по линии израильского МИД, ни по линии посольства Израиля в Румынии, по причине прославления этой партией военных преступников, причастных к уничтожению евреев в Холокосте. Тем не менее, Коэн не отрицает тот факт, что МИД Израиля и музей Холокоста «Яд ва-Шем» изучают возможность изменить отношение к “AUR” в свете последних заявлений Симиона о важности памяти о Холокосте и признании Антонеску военным преступником.

Одним словом, слышал корреспондент газетёнки Невзлина звон, да не знает, где он.