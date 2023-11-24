Провокация на могиле Столыпина – сигнал к новой атаке на УПЦ

На Украине разворачивается новая оголтелая кампания против канонической Церкви и Русского мира. На сей раз поводом избрано нахождение могилы Петра Аркадьевича Столыпина на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Царский премьер-министр и великий реформатор земли Русской, погибший от рук террориста Богрова 5 сентября 1911 г., был похоронен здесь, у северной стены Трапезного собора во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Впоследствии его надгробие разрушили коммунисты, а в 1991-м, к 80-летию со дня смерти, оно было восстановлено в полном соответствии с историческим оригиналом. Однако сейчас оно снова под угрозой, только исходящей уже не от большевистских геростратов, а от их духовных последышей – неонацистов.

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Угроза тем реальнее, если учесть, что уже почти год, после изгнания властями Церкви, лавра находится в полном их владении, и эти деятели могут творить здесь, что захотят. И теперь вполне возможен новый виток репрессий. Причем не только против УПЦ, которую Зе-шайка захочет таким образом полностью добить, но и против остатков всего русского в стране. Особенно в ракурсе повсеместно внедряемого ныне закона «о подтверждении украинской идентичности», согласно которому делаются попытки установить тотальный контроль за каждым гражданином с целью проверки его на эту самую «идентичность». Здесь достаточно одной мало-мальски громкой провокации, чтобы хунта сказала «фас!».

И такая провокация недавно произошла. Закоперщицей ее выступила шефиня киевского издания «Левый берег» (одной из самых похабных геббельс-клоак), некая Соня Кошкина.

Она опубликовала на своем ТГ-канале (орфография «грамотного» главреда сохранена) донос следующего содержания:

«Опа-опа! Что здесь у нас? Фото номер один – могила Петра Столыпина в Лавре. Того самого «самодержавца», украинофоба, автора ряда политических репрессий. Которого за все его «деяния» таки застрелили в Киеве (то ли с 10 раза, или с 11 – точно не помню). Одним словом, очень «достойный» был человек. Настолько, что на надгробие в Верхней Лавре (заповедник, уже зачищенный от московских попов) до сих пор иногда приносят цветы. С «совершенно случайно» «Z»-символикой на обертке. Ну, не нашлось других оберток, понимаете? «Случайна так получилась». Интересно, что «возложение» осуществлял человек, очень четко знающий, где именно на этом участке расположены камеры наблюдения. И сделал все, чтобы избежать их. То есть на «случайность» отнюдь не спишешь. Черты все не успокоятся – регулярно о себе напоминают, «метят» территорию. Другие фото – хлам, который сейчас находят в Лавре по мере того, как расчищают все новые и новые участки».

Под «хламом» мадам подразумевает портрет П.А. Столыпина, прикрепленный возле могилы.

Вот, что по этому поводу говорит наш давний знакомый, русский киевлянин и прихожанин Киево-Печерской лавры Олег:

«Эта Кошкина и ее «Левый берег», как и все подобные им информмусорники, уж извините за выражение, просто «продажные девки американского империализма» – было такое выражение в сталинское время. Только сюда еще можно добавить – и хабадско-украинского нацизма. Под кем они только ни побывали! Та же Кошкина была и любовницей женатого «регионала» Колесникова, и… впрочем, не хочу ворошить это грязное белье. Просто подчеркиваю, какие персонажи пытаются очернять нашу святую Церковь. К тому же Кошкина еще и плагиаторша – ее лишили ученой степени кандидата наук за чужие материалы, использованные в диссертации. Поэтому просто возмутительно, что эта… как бы ее назвать… на которой пробы ставить негде, сейчас, сбежав от войны подальше, в Чехию, устраивает оттуда провокации, целью которых является раскручивание новых гонений против подлинной христианской веры и русской культуры. Направленных также и на полное уничтожение УПЦ, прихожанкой которой она, между прочим, когда-то являлась, когда у власти был Янукович. (Кстати, насколько она была «прилежной» прихожанкой, видно по ее нынешнему «высеру» – Америку для себя открыла, что Столыпин в лавре похоронен). А потом, когда власть поменялась, и стало выгодно быть в ПЦУ, перескочила к раскольникам… Впрочем, дело не столько в ней, я бы не уделял этому ничтожеству столько внимания, но с ее подачи хунта почти наверняка начнет новый виток преследований…».

Действительно, все это очень напоминает ситуацию, произошедшую минувшей весной, когда провокаторы из ПЦУ, заявившись в Теплый храм Киево-Печерской лавры, поймали момент, когда верующие запели старую православную песню с упоминанием России. Отсняли, выложили в соцсетях и тем самым дали повод к наездам СБУ, обыскам и аресту настоятеля – митрополита Павла. Что в итоге привело к изгнанию УПЦ из обители и передаче ее ПЦУ.

Нечто похожее происходит и сейчас, только уже линия явно гнется к полному запрету. Вот, дескать, где во время войны комфортно себя чувствуют «агенты страны-агрессора»! И никто не будет разбираться, что надпись на цветочной обертке означает всего лишь принадлежность букета к известной нидерландской дизайн-фирме «Zentoo», которая специализируется на выращивании хризантем (возможно, их вообще возложил иностранец) и никакого отношения к бренду СВО не имеет.

Хотя, между прочим, подобный факт уже однажды обсуждался в СМИ, в том числе на страницах еще одной помойки – «Обозревателя», где в свое время работала та же Кошкина. Еще весной 2022 года полицаи прицепились к киевской пенсионерке, продававшей букетики от этой фирмы, и сия «сенсационная» новость облетела страницы разных изданий. Знала ли об этом Кошкина? Вне сомнения. Но здесь же важно не правду сказать, а фитиль поджечь. Вот и подожгла.

Что касается могилы Петра Аркадьевича, то она была восстановлена благодаря знаменитому художнику Илье Глазунову. Во время своей выставки, проходившей в Киеве в феврале 1989 г., он обратился к первому секретарю ЦК КПУ С. Гуренко, и тот дал указание администрации Киево-Печерского заповедника (его тогда еще не отдали в аренду Церкви) вернуть на могилу надгробие, демонтированное в 1962-м. На свое место были возвращены многотонная плита и крест. Заново изготовили утерянную чеканную бронзовую плиту и металлическое ограждение.

Проект восстановления выполнила Укрпроектреставрация. Надгробие-памятник был вновь установлен непосредственно над склепом-могилой Столыпина. Здесь еще можно добавить, что во времена правления Януковича некоторые высокопоставленные «регионалы», тогда столь любимые Кошкиной, например, друг Б. Колесникова и глава Гостелерадио Э. Прутник, вообще хотели поставить в Киеве памятник Петру Аркадьевичу, чему помешал Майдан.

Однако, судя по всему, реальная история мало волнует провокаторов и их крышевателей во власти. Судя по их действиям, готовится новая кампания шельмования Церкви под предлогом того, что на территории лавры находится могила «проводника Русского мира и самодержавца», якобы восстановленная ею. Властные погромщики и их маргинальные пособники способны на все – от глумлений над местом упокоения великого реформатора до разрушения надгробия и даже выкапывания из могилы.

«Место захоронения было выбрано неслучайно, – говорит Олег. – За несколько дней до покушения Петр Аркадьевич посетил могилу народных героев Ивана Искры и Василия Кочубея, которые отдали жизнь за верность царю Петру I и были подло убиты по приказу Мазепы. Рядом с ними его и похоронили. И вот, новые мазепы, уже с хабадскими фамилиями, теперь пытаются еще раз, уже после смерти, убить его. Но в том, что их ожидает судьба их предшественника-иуды, не сомневаюсь ни единой секунды».