Провокация сепаратистов: Власти Приштины нагнали на границу боевиков, чтобы изымать сербские автомобильные номера

20.09.2021 15:03 (Мск), Белград, Алексей Топоров

К КПП «Яринье» и «Брняк» на границе с центральной Сербией Приштина отправила «полицейский спецназ» ROSU на подаренных американских бронемашинах Humvee, что начать изымать автомобильные номера Сербии у местных сербов.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для возникновения напряженности на севере Косово стало решение албанского руководства края установить «взаимность» в отношении автомобильных номеров Сербии. Как заявил «министр внутренних дел» Косово Джеляй Свечла, подписавшим соответствующее распоряжение, все автолюбители с сербскими номерными знаками должны получить тестовые номерные знаки «Республики Косово».

По словам Свечлы, только такие номера, выданные «МВД Косово», официально признаются властями края.

И уже сегодня албанские власти отправили к границе транспорт с соответствующим оборудованием, которое должно помочь сепаратистам выявлять сербские автомобильные знаки на транспорте.

В ответ жители северных сербских анклавов при помощи грузовиков и сельскохозяйственной техники перекрыли дороги, ведущие к границе. После чего Приштина отправила туда «спецназ МВД» ROSU на бронемашинах, боевики требуют от местных сербов разойтись и не препятствовать движению, но те уходить отказываются

На место нарастающего конфликта прибыли лидеры местной сербской партии «Сербский Список», в частности ее лидер Горан Ракич, а также градоначальники сербских анклавов Зоран Тодич (Лепосавич) и Милан Радоевич (Северная Митровица).

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«Это прямая угроза для людей, которые беспокоятся о том, как они будут обеспечивать своих детей хлебом. Мы также проинформировали спецпредставителя Мирослава Лайчака и попросили помощи ЕС. И я призываю государство Сербию и президента Вучича помочь нам. Мы только сейчас попали в подобную ситуацию, но я уверен, что президент Вучич найдет решение и поможет нашему народу. Белград, отреагируйте, Вучич отреагируйте, люди здесь расстроены и напуганы», – заявил Горан Ракич