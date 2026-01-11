Провокатор цветных революций: «Лучшее, что делала Европа – это вооружение Украины»

Запад должен прекратить любые попытки переговоров с Россией – и сосредоточиться на вооружении Украины.

Об этом на канале «LCI» заявил французский философ-экстремист Бернар Анри Леви, печально известный активной ролью в разжигании «цветных революций», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если нам нужно будет снова поговорить с Путиным, какова правильная позиция?», – спросила ведущая.

«Правильная позиция – остановить его. Дело не в диалоге, а в том, чтобы остановить его. Нужно продолжать его ослаблять. Путин ослаб с падением Асада в Сирии. Он ослаб с падением Мадуро. Он ослаблен тем, что происходит сегодня в Иране.

Поэтому очевидно, что наступит момент, когда он будет настолько ослаблен, что будет требовать диалога и просить, чтобы ему предоставили часть его заработка. Но я думаю, что этого делать не следует. Нужно заблокировать Путина, вернуть российскую армию туда, откуда она вышла четыре года назад», – трепался лягушатник.

«Я считаю, что лучшее, что делают европейцы и особенно президент Макрон – это прежде всего разговаривать с Зеленским, поддерживать его, вооружать его. Но они этого недостаточно делают. Вот, в чем сегодняшняя срочность!

Украина, вероятно, этой ночью будет атакована беспилотниками, бомбами и, возможно, ракетами. Так что вопрос не в диалоге с Кремлем. Говорить о редкоземельных элементах, туннеле под Аляской, о поставках газа – это не тема. Сегодня тема – это экзистенциальная угроза Европе и Западу, на которую мы должны наконец решиться ответить!», – истерически добавил русофоб.

