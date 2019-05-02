Провокатор Корчинский жалеет, что «гриль Дома Профсоюзов» не повторился в Крыму и на Донбассе

02.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Опыт 2 мая 2014 года показал, что «сепаратисты значительно лучше в качестве гриля, чем в свежем виде».

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Всемирно-Броварское Телевидение» высказал известный своими провокационными действиями и высказываниями украинсуий националистический деятель Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В своём обращении он утверждал, что «маленький гриль Дома Профсоюзов» позволил зачистить Одессу от «сепаратистов» и выразил сожаление, что не было такого же сценария в Крыму, Донецке и Луганске.

«Одесса, правда, была на грани. Оказалось, что маленький гриль Дома Профсоюзов – и всё это закончилось, как рукой сняло. Это означает, что и в Крыму можно было так. Это означает, что и в Донецке можно было так. Это означает, что в Луганске можно было так. Везде можно было так сделать, тем более что в Одессе всё это, несмотря на сопротивление мусоров, сделала простая общественность: одесситы и харьковские болельщики. Они это сделали», – заявил Корчинский.

«Я вам скажу, что в таком виде, в грилёванном, сепаратист значительно лучше, чем в свежем виде. Не держите их свежими. Жарьте», – призвал Корчинский своих «побратимов».

Отметим, что в современной Украине Корчинский – фигура глубоко маргинальная. От него отмежевывается даже большинство деятелей радикального националистического лагеря. А системные правые политики еще со времен Ющенко называют Корчинского «агентом спецслужб» и платным провокатором.