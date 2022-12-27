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На территорию Брянской области пыталась проникнуть украинская диверсионная группа, которая была уничтожена.

Как сообщила пресс-служба ФСБ, опубликовавшая видео убитых диверсантов, они были вооружены немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer и оснащены приборами навигации. Кроме того, при них были четыре взрывных устройства на 40 килограмм в тротиловом эквиваленте.

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Впоследствии ФСБ опубликовала имена ликвидированных диверсантов: командир Юрий Горовец (позывной «Святоша»), саперы Максим Михайлов («Непейпиво») и Тарас Карпюк («Тарасий»), Богдан Лягов («Аполлон»).

Киевская сторона воздержалась от комментариев, но украинские праворадикалы и неонацисты подтвердили, что погибли их соратники.

«Черный день! + четыре Героя. Царство Небесное! Имел честь знать», – написал в своем блоге националист, депутат ВР прошлого созыва и бывший боевик «Азова» Игорь Мосийчук.

Подтвердил попытку диверсионной вылазки в российском тылу и оголтелый русофоб, главарь националистического движения «ОУН» и боевики Николай Коханивский.

«Погибли четыре националиста, выполняя боевое задание в тылу врага… Одного, друга «Непейпиво» знал очень хорошо: верный христианин, он присоединился к национально-освободительной борьбе еще в двухтысячных, являясь, по сути, еще ребенком. Невероятно больно!», – сообщил Коханивский.

Он опубликовал фотографии, на одной их которых «Непейпиво» в вышиванке с трубкой рядом с девушкой с сине-желтым флагом.

На второй фотографии – «Непейпиво» на первом плане с красной сумкой.

Больше подробностей сообщил главарь неонацистской группировки С14, боевик Евгений Карась.

«Успешный диверсант. Это был его далеко не первый разведывательный выход», – характеризует он командира группы Горовца («Святоша».

По его словам, погибла группа подорвавшись на мине.

Еще одного диверсанта, «Непейпиво», Карась называет «провокатором Корчинского».

«Романтик, зажигавший пластидом звезды над оккупированными территориями Брянщины, Курска и Белгорода. Казацкая судьба… Москалям – пули. Ментам – дули. Слава будет греметь в веках», – считает главарь С14.

Примечательно, что «Непейпиво», как сообщают его соратники, ранее участвовал в уличных драках и сносе памятников Ленину.

«Он планировал погибнуть под Москвой. А погиб в бою за Брянск», – горюют наци.