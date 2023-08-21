Александр Кудашев, гражданин России, оставивший на воротах посольства России в Кишиневе надпись «Путин – убийца» в цветах украинского флага и оштрафованный на 25 тысяч молдавских леев (1300 евро), был ранен на фронте, воюя в составе террористической банды «Русский добровольческий корпус».

На данный момент боевик находится в больнице, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот так выглядит трещина на моей ноге после моего первого боя. Я не могу раскрыть всех подробностей операции, могу лишь сказать, что все живы, но у некоторых легкие осколочные ранения. Хотя, в тот момент было тяжело и не было уверенности, что мы выберемся, этот день по праву останется одним из самых ярких в жизни. Ведь именно такие эпизоды говорят о полноте жизни», — сообщил экстремист в посте в американской соцсети.

Александр Кудашев, «пацифист» из Самары, покинул Россию ещё весной 2022 года и несколько раз пытался попасть на Украину, чтобы оказывать «добровольческую помощь ВСУ», но ему отказывали во въезде. Сумев попасть в Молдову, Кудашев 7 октября 2022 года в Кишинёве оставил на воротах посольства России надпись: «Путин – убийца». Затем он забрался на ворота посольства и водрузил там бело-сине-белый флаг либералов, после чего сдался в руки полицейских.

В отношении провокатора было заведено уголовное дело по статье 288 УК РМ «Вандализм». Суд присудил ему штраф в размере 25 тысяч леев (около 1300 евро). Миграционная служба Молдовы отказала ему в предоставлении политического убежища. В июне 2023 года он сумел въехать на Украину в качестве новобранца террористической организации «Русский добровольческий корпус».

В интервью американской «Радио Свобода» Кудашев заявил, что, если будет дан приказ идти в Белгородскую область, он подчинится. В том же интервью он сказал, что надеется на возвращение в Самару «на штыках». Власовец уверен: когда в России сменится власть, все уголовные дела будут закрыты.