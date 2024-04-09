Провокатор Подоляк вознамерился «выгнать Россию» из переговоров по Приднестровью

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк хочет устранить Россию из переговорного процесса по урегулированию приднестровского кризиса.

Об этом он заявил в интервью молдавскому позападному телеканалу ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«России вообще не должно быть ни в каких переговорных форматах, потому что Россия не рассматривает переговоры как опцию, а как способ затянуть время, получить оперативные паузы для чего-то, перестроиться и атаковать. Россия не заинтересована в урегулировании нигде: ни в Приднестровье, ни на других территориях, где Россия находится в анклавном виде.

Она никогда не была заинтересована в урегулировании с Украиной. Переговорных форматов не существует, если там присутствует РФ. Любая формула, в которой будет присутствовать РФ, никогда не завершится дипломатическим урегулированием», – трепался неуч.