Провокатор Подоляк вознамерился «выгнать Россию» из переговоров по Приднестровью

Елена Острякова.  
09.04.2024 19:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк хочет устранить Россию из переговорного процесса по урегулированию приднестровского кризиса.

Об этом он заявил в интервью молдавскому позападному телеканалу ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк хочет устранить Россию из переговорного процесса по...

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«России вообще не должно быть ни в каких переговорных форматах, потому что Россия не рассматривает переговоры как опцию, а как способ затянуть время, получить оперативные паузы для чего-то, перестроиться и атаковать. Россия не заинтересована в урегулировании нигде: ни в Приднестровье, ни на других территориях, где Россия находится в анклавном виде.

Она никогда не была заинтересована в урегулировании с Украиной. Переговорных форматов не существует, если там присутствует РФ. Любая формула, в которой будет присутствовать РФ, никогда не завершится дипломатическим урегулированием», – трепался неуч.

«Я хочу, чтобы в Молдове не испытывали иллюзий по этому поводу. Формула «5+2» нужна была России, чтобы тянуть время, обеспечивая существование этого анклава, через который можно провоцировать Молдову, создавать трудности, конфликтовать, упрекать», – вещал Подоляк.

В 2023 году посол по особым поручениям Паун Роговей заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в формате «5+2» (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США).

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