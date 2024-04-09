Провокатор Подоляк вознамерился «выгнать Россию» из переговоров по Приднестровью
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк хочет устранить Россию из переговорного процесса по урегулированию приднестровского кризиса.
Об этом он заявил в интервью молдавскому позападному телеканалу ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«России вообще не должно быть ни в каких переговорных форматах, потому что Россия не рассматривает переговоры как опцию, а как способ затянуть время, получить оперативные паузы для чего-то, перестроиться и атаковать. Россия не заинтересована в урегулировании нигде: ни в Приднестровье, ни на других территориях, где Россия находится в анклавном виде.
Она никогда не была заинтересована в урегулировании с Украиной. Переговорных форматов не существует, если там присутствует РФ. Любая формула, в которой будет присутствовать РФ, никогда не завершится дипломатическим урегулированием», – трепался неуч.
«Я хочу, чтобы в Молдове не испытывали иллюзий по этому поводу. Формула «5+2» нужна была России, чтобы тянуть время, обеспечивая существование этого анклава, через который можно провоцировать Молдову, создавать трудности, конфликтовать, упрекать», – вещал Подоляк.
В 2023 году посол по особым поручениям Паун Роговей заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в формате «5+2» (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США).
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