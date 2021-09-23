Провокатор Всея Руси: Венедиктов и выборам навредил, и либералов взбесил

23.09.2021 23:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Ритуальные завывания либералов о «массовых фальсификациях» на выборах в этот раз приобрели неожиданный характер, сосредочившись на требовании отменить результаты электронного голосования. Якобы именно здесь произошел главный вброс голосов и главным образом на мажоритарных округах Москвы.

И уж совсем неожиданным главным объектом обвинений стал Алексей Венедиктов. Не Кремль, не глава ЦИК РФ Элла Памфилова, а главный редактор самого либерального радио России «Эхо Москвы».

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Именно он продвигал идею электронного голосования и агитировал за него. Он и сейчас «не признает своей вины», утверждая, что взлома системы не было, а значит, результаты электронного голосования правильные.

«Я абсолютно уверен, что здесь не было фальсификаций, и что будущее за электронным голосованием. Меня продавить нельзя», – заявил Венедиктов в эфире своего радио.

Либералы-навальнисты сейчас массово отписываются от канала «Эхо Москвы» и шлют оскорбления в соцсети журналистам радио. Венедиктов отзывается о таких слушателях весьма оскорбительно.

«Это те люди, которые, видимо, сектанты. Они не типичные слушатели «Эха Москвы», потому что слушатели «Эха Москвы» понимают, что существуют разные точки зрения. Они абсорбируют их. Те люди, которые хотят слушать одну точку зрения – уходят, и правильно делают… Призывы к бойкоту это политическое дело», – огрызнулся в эыфире своего радио главред-либерал.

Не выдержал даже бравший у него интервью Александр Плющев.

«Нас задизлайкивают все, мы терпим репутационный ущерб, нас хейтят, Алексей Алексеевич, – из-за вас», – пожаловался он начальнику.

«Терпите. Меня хейтили из-за вас. Включая президента РФ», – гордо ответствовал Венедиктов.

Бежавший в Литву либеральный адвокат Марк Фейгин считает, что «Эхо Москвы» – проект Кремля, который использует его для канализации либерального протеста. Но сейчас Венедиктов якобы решил сорвать последний большой куш и уйти на покой.

«Он со своей задачей справился, он ее выполнил на ура. И теперь, даже если его заменят на посту главного редактора, чего исключать совершенно нельзя (я допускаю, что его поменяют), – он уже не может выполнять функцию перенаправления энергии протеста в пустоту, потому что вызывает страшную идеосинкразию и неприятие, которые являются недопустимыми для власти, потому что ей надо сохранять опосредованный диалог со средой, которая, того гляди, возьмется за булыжники», – сказал Фейгин в эфире своего youtube-канала.

Однако основной вал критики Венедиктова звучит на волнах его же «Эха Москвы».

«Я в этот эфир вышла для того, чтобы сказать, что абсолютно… я даже слов не могу подобрать… мерзко, подло, это все будет в тему… Что сделал Алексей Венедиктов на этом голосовании. Я считаю, что он участвовал в акте электорального государственного преступления… Было украдено волеизъявление москвичей. Это все прощать, спускать на тормозах нельзя. Венедиктов может бегать по всем местам в интернете, оправдываться, списывать на блокчейн, на роботов, на инопланетян, но факт остается фактом», – заявила сбежавшая за рубеж «юристка» блогера-уголовника Алексея Навального Любовь Соболь.

И все это она несет, под веселое прихихикивание ведущих, которые выражают ей полное одобрение, замечая что все их гости говорят примерно то же самое.

Венедиктов представляет весь этот бунт на корабле как торжество либеральных ценностей, которые он всегда отстаивал. Но так ли все просто.

Задержка в получении данных электронного голосования, которая дала повод для истерики несистемной оппозиции, произошла из-за введения в систему функции отложенного голосования. Она позволят любому участнику передумать и проголосовать второй раз, по-другому. Подсчет таких двойных голосований и затормозил систему.

Венедиктов не скрывает, что именно он был инициатором отложенного выбора, и продолжает настаивать на его сохранении.

«Я продавил функцию переголосования, я беру на себя ответственность. Последствия печальные. Ко мне пришла рабочая группа с криком — “Это надо отменять!” И я, конечно, болван, потому что об этом надо рассказывать. Я сказал, что — нет, мы оставляем переголосование. Но надо было говорить, что позже будут результаты. Провалили. Я по-прежнему считаю функцию «отложенного голосования» (переголосования) чрезвычайно важной для уклонения от давления при электронном голосовании (даже за счет потери времени при подсчете голосов)», – написал он.

После того, как КПРФ решила обжаловать в суде итоги электронного голосования и обратилась в Генпрокуратуру, Венедиктов, возглавляющий московский штаб наблюдения за выборами, инициировал сверку голосов, поданных дистанционно, и их аудит.

Это дало лишний аргумент коммунистам и навальнистам, которые объявили о проведении митинга в центре Москвы в предстоящие выходные.

«Предложение Венедиктова о “пересчёте-перепроверке” голосов, я сразу ответил, что сейчас это бессмысленно. Представьте себе, что урну с бюллетенями до их подсчёта утащили в темную комнату, держали там до утра понедельника, а потом вернули. И вот, в среду они предлагают бюллетени в этой урне “пересчитать”. А какие гарантии, что это те же самые бюллетени, которые были в воскресенье? Никаких!», – пишет в своем телеграмм-канале секретарь Московского горкома КПРФ по выборам Николай Волков.

Если бы не было продавленной Венедиктовым функции повторного голосования, если бы он не пошел на уступку со своим «аудитом», у коммунистов и навальнистов не оказалось бы внятной причины митинговать. Они утверждают, что в Москве «электронка» ударила по кандидатам от «умного голосования» (УГ) блогера-уголовника. Сами они агитировали против дистанта, в результате через компьютер проголосовали лоялисты, и победили.

То, что сторонников «Единой России», все-таки, больше – подтверждают результаты выборов в регионах, где электронного голосования не было. Из 220 кандидатов УГ победили всего 15, причем, 9 из них явно не благодаря поддержке навальнистов.

Например, таким известным депутатам, как Леониду Калашникову от КПРФ в Самаре, Олегу Смолину в Омске и эсеру Валерию Гартунгу в Челябинске – такая сомнительная помощь явно не потребовалась.

Венедиктов не первый раз участвует в громких скандалах, связанных с электронным волеизъявлением. В феврале он ратовал за голосование на московском сайте «Активный гражданин» о том, какой памятник лучше установить на площади Лубянка в Москве: Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

Именно он тогда настоял на кандидатуре Александра Невского в качестве альтернативы Феликсу Дзержинскому, столкнув лбами “белых” и “красных” патриотов. Кроме того, в первые же часы виртуального референдума произошла накрутка голосов за Невского. Разгорелись нешуточные страсти. Мэр Москвы Сергей Собянин был вынужден остановить голосование.

Комментаторы из патриотического лагеря тогда обвиняли Венедиктова, что он намеренно провоцирует нездоровую дискуссию в обществе. Возможно, такую же тактику либеральный журналист применяет и сейчас – уже во всероссийском масштабе.

Политолог Максим Жаров считает, что за скандалом вокруг электронного голосования стоит более серьезная интрига, чем подсчет голосов на парламентских выборах.

«Венедиктов становится в эти дни центральной публичной фигурой в многосторонней внутриэлитной игре по выяснению «пройдёт или не пройдёт» вариант делегитимации выбора Путиным того или иного варианта транзита-2024 с помощью ДЭГ прямо в ходе президентских выборов. Политическое ли это айкидо или политическое дзюдо — ещё только всем предстоит выяснить..», – написал Жаров.